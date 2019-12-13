Голливудские кинокритики назвали Дени Вильнёва режиссёром десятилетия

Дени Вильнев удостоился награды «Кинорежиссер десятилетия», учрежденной Ассоциацией голливудских критиков. Об этом сообщается на официальной странице ассоциации в Twitter. Кроме того, там отмечается, что церемония награждения состоится 9 января.

Напомним, фильмография Вильнева включает в себя такие картины, как «Пожары», «Пленницы» , «Прибытие», «Убийца» и «Бегущий по лезвию 2049». Кстати, в 2016 году режиссёра номинировали на «Оскар» за фильм «Прибытие», однако он так и не смогу получить золотую статуэтку.

В настоящий момент готовит экранизацию своей версии фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна». Премьера запланирована на 17 декабря следующего года.

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Ранее НСН писала, что кинокритики издания Variety Питер Дебруж и Оуэн Глиберман составили список самых худших фильмов уходящего года. Самой неудачно картиной 2019 года стал «Дамбо» Тима Бертона. На втором месте оказался фильм «Стекло» М. Найта Шьямалана. Закрыла тройку лидеров антирейтинга картина «Лакиша» Джереми Савилла.



