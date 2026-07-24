В Анапе завершили отсыпку пляжей после ЧС с танкерами в Керченском проливе

В Анапе полностю завершили отсыпку пляжей, которые пострадали в результате чрезвычайной ситуации с танкерами в Керченском проливе в 2024 году. Об этом со ссылкой на оперштаб Кубани пишет RT.

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В ведомстве указали, что работы по отсыпке дополнительного слоя чистого песка толщиной не менее 50 см выполнили на береговой линии протяжённостью около 12 км

«Всего на пляжи завезли более 446 тысяч кубометров песка... На сегодняшний день 97 пляжей уже получили необходимые разрешения от Роспотребнадзора и принимают гостей», - говорится в сообщении.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что россиянам для летнего отпуска следует выбирать внутренние направления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПляжиКраснодарский КрайАнапа

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