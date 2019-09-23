Кинокритик: «Игру престолов» на «Эмми» подвинули ради новых сериалов

В США подведены итоги телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признали «Игру престолов», при этом это единственная награда, которую получил сериал, хотя его выдвинули на 14 номинаций. В свою очередь «Чернобыль» был признан лучшим мини-сериалом, а также взял награды за лучшую режиссуру и сценарий.

Кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН заявил, что не самый значительный для «Игры престолов» результат, скорее всего, вряд ли стал следствием критики финального сезона поклонниками.

«Я думаю, было бы несправедливо, если Игра престолов каждый год получала высшие телевизионные награды. Потому что, в конце концов, необходимо поддерживать и другие сериалы. Думаю, что и в Америке это прекрасно понимают. Они отдали один приз, а остальные дали другим, чтобы у них был стимул. Это решение абсолютно справедливое, не связано со зрительской симпатией или антипатией к последнему сезону. Мне кажется, что это некое коллегиальное, корпоративное решение, продиктованное внутренней этикой», - сказал он.