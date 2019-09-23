Кинокритик: «Игру престолов» на «Эмми» подвинули ради новых сериалов
Кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН рассказал, почему результаты телевизионной премии «Эмми» в этом году абсолютно объективны.
В США подведены итоги телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признали «Игру престолов», при этом это единственная награда, которую получил сериал, хотя его выдвинули на 14 номинаций. В свою очередь «Чернобыль» был признан лучшим мини-сериалом, а также взял награды за лучшую режиссуру и сценарий.
Кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН заявил, что не самый значительный для «Игры престолов» результат, скорее всего, вряд ли стал следствием критики финального сезона поклонниками.
«Я думаю, было бы несправедливо, если Игра престолов каждый год получала высшие телевизионные награды. Потому что, в конце концов, необходимо поддерживать и другие сериалы. Думаю, что и в Америке это прекрасно понимают. Они отдали один приз, а остальные дали другим, чтобы у них был стимул. Это решение абсолютно справедливое, не связано со зрительской симпатией или антипатией к последнему сезону. Мне кажется, что это некое коллегиальное, корпоративное решение, продиктованное внутренней этикой», - сказал он.
Собеседник НСН также отметил, что считает справедливой оценку сериала «Чернобыль» и подчеркнул, что премия «Эмми» в нынешнем году отличилась своей объективностью.
«На мой взгляд, Чернобыль – один из лучших сериалов, созданных HBO. Это сериал поистине международный, над его созданием работала гигантская интернациональная команда. Съемки проходили не в США, а в Литве и Украине. Почему только три номинации? Опять же, мне кажется, что в этом сериале настолько ровный актерский состав, что невозможно выделить лучшую главную мужскую роль и, возможно, выделить главную женскую роль. То, что лучшими признаны режиссура и сценарий – абсолютно справедливо для данного мини-сериала. Думаю, что в этом году премия Эмми как никогда объективна», - заключил кинокритик.
Ранее художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в обзоре для НСН назвал «Чернобыль» прекрасной работой. Также он выразил сожаление из-за того, что российским режиссерам не дают показать правду о жизни в стране, поэтому в России в основном снимают «попсу про войну».
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