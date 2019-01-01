Грымов: Русским режиссерам не дозволено снять правду о том, как мы живем
Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Владимир Путин в 17-ый раз ответил на вопросы россиян в ходе «Прямой линии»
Владимир Путин в 17-ый раз ответил на вопросы россиян в ходе «Прямой линии». Как и в прошлом году, на связи со студией были члены правительства и губернаторы. В результате реакция на многие просьбы была получена еще во время программы.
Юрий Грымов: «Скажу честно, я совсем чуть зацепил, слушал по радио, по телевидению. Хочу сказать, что вопросы стали совсем несерьезными. Скоро, наверное, будут вопросы такого порядка» у нас 12-этажный дом, а лифт на 9-ом не останавливается. Понимаете, что вопросы становятся совсем несерьёзными? Хотя, все серьезней и серьезней мы относимся к себе и к происходящему в нашей великой стране!», - отметил Юрий Грымов в беседе с НСН.
После выхода на пенсию в России продолжает работать каждый пятый пенсионер
После выхода на пенсию в России продолжает работать каждый пятый пенсионер, говорится в докладе Минтруда о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год.
Юрий Грымов: «Если серьезно говорить, как же провели пенсионную реформу, как тихо! Наверное, также тихо отжимали заводы и пароходы. Тихо отжали, ребят!! В Екатеринбурге захотели построить храм, все возмутились, народ вышел, забастовки. А тут всю страну отодвинули по деньгам и даже эти копеечные 10-12 тысяч рублей люди просто теперь не увидят. А нам говорят, что все хорошо. Каждый 5-й пенсионер работает. Не верю, господа, как говорил Станиславский. Ну не верю! Люди не могут найти работу даже после сорока. Я знаю массу людей, кстати, профессионалов, которые столкнулись с такой проблемой», - рассказал он НСН.
Данила Козловский покажет свою версию «Чернобыля»
Данила Козловский покажет свою версию «Чернобыля». Режиссер заявил, что он не боится сравнения фильма с мини-сериалом «Чернобыль», вышедшем на HBO в 2019 году. Козловский рассказал, что у него принципиально другой взгляд и принципиально другие пути рассказа этой истории.
Юрий Грымов: «Вы знаете, то, что сделало НВО, в России никогда никто не сделает. Это - прекрасное кино. Оно совсем не про Чернобыль, оно – про нас, про колоссальную ложь, про колоссальную безответственность. Это то, что происходило вчера, происходит сейчас, и, думаю, будет происходить завтра. Ни одному русскому режиссеру не дозволено снять правду о том, как мы живем. Это уникальный перевертыш: американцы показывают глубокие, тонкие истории, а мы снимаем «попсу» про войну», - констатировал он в беседе с НСН.
Жерару Депардье в скором времени предложат роль Льва Толстого
Жерару Депардье в скором времени предложат роль Льва Толстого. Французский артист с русским паспортом может претендовать на главную роль в фильме-биографии «Воронье гнездо».
Юрий Грымов: «Смотрите, французы снимают фильм про Льва Толстого. ВВС (то есть, американцы) снимают «Войну и мир». А мы ее покупаем. Мы не будем снимать, мы будем снимать про каких-то бандитов, а про Льва Толстого скажут «нам не интересно». Но мы с удовольствием приобретем чужой продукт. Кстати, вот, про «Войну и мир» заговорил: в ноябре в театре «Модерн выйдет спектакль «Война и мир». Премьера 8 ноября. Билеты уже доступны», - отметил Юрий Грымов в беседе с НСН.
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