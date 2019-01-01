Грымов: Русским режиссерам не дозволено снять правду о том, как мы живем

Юрий Грымов: «Если серьезно говорить, как же провели пенсионную реформу, как тихо! Наверное, также тихо отжимали заводы и пароходы. Тихо отжали, ребят!! В Екатеринбурге захотели построить храм, все возмутились, народ вышел, забастовки. А тут всю страну отодвинули по деньгам и даже эти копеечные 10-12 тысяч рублей люди просто теперь не увидят. А нам говорят, что все хорошо. Каждый 5-й пенсионер работает. Не верю, господа, как говорил Станиславский. Ну не верю! Люди не могут найти работу даже после сорока. Я знаю массу людей, кстати, профессионалов, которые столкнулись с такой проблемой», - рассказал он НСН.

