«Игре престолов» и «Чернобылю» достались премии «Эмми»
Телесериалы «Игра престолов» и «Чернобыль» удостоены наград телеакадемии США Emmy. Торжественную церемонию транслировал телеканал Fox.
«Игра престолов» стала победителем в категории «Лучший драматический сериал». Всего сериал был представлен в 32 номинациях. Картина конкурировала с сериалами: «Лучше звоните Солу», «Убивая Еву», «Озарк», «Телохранитель», «Поза», «Наследники» и «Это мы», передает РЕН ТВ.
«Чернобыль» стал победителем в категории «Лучший мини-сериал».
В этой номинации были также представлены «Побег из тюрьмы Дандемора» и «Острые предметы», сообщает Москва 24. Награды достались режиссеру сериала о катастрофе на Чернобыльской АЭС Йохану Ренку и сценаристу Крэйгу Мэйзину, который заявил, что посвящает свою статуэтку жертвам катастрофы.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН признался, что не верит в успех российского сериала о Чернобыле, анонсированного после резонансной премьеры сериала «Чернобыль» производства HBO.
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