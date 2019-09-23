«Игре престолов» и «Чернобылю» достались премии «Эмми»

Телесериалы «Игра престолов» и «Чернобыль» удостоены наград телеакадемии США Emmy. Торжественную церемонию транслировал телеканал Fox.

«Игра престолов» стала победителем в категории «Лучший драматический сериал». Всего сериал был представлен в 32 номинациях. Картина конкурировала с сериалами: «Лучше звоните Солу», «Убивая Еву», «Озарк», «Телохранитель», «Поза», «Наследники» и «Это мы», передает РЕН ТВ.

«Чернобыль» стал победителем в категории «Лучший мини-сериал».

В этой номинации были также представлены «Побег из тюрьмы Дандемора» и «Острые предметы», сообщает Москва 24. Награды достались режиссеру сериала о катастрофе на Чернобыльской АЭС Йохану Ренку и сценаристу Крэйгу Мэйзину, который заявил, что посвящает свою статуэтку жертвам катастрофы.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН признался, что не верит в успех российского сериала о Чернобыле, анонсированного после резонансной премьеры сериала «Чернобыль» производства HBO.



