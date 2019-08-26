Шнейдеров: Про «Курск» и Чернобыль без нас сняли, теперь и про «Пражскую весну»...
Кинокритик Давид Шнейдеров специально для НСН подготовил обзор главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Жерар Депардье сыграет Брежнева
Француз Жерар Депардье сыграет роль генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в фильме, повествующем о событиях Пражской весны.
Давид Шнейдеров: «В очередной раз мы наступаем на одни и те же грабли. Про «Курск» первыми сняли они, про Чернобыль. Теперь вот французы снимают про 1968 год. Я надеюсь, что Жерар Депардье – хороший артист и он сыграет Брежнева без комикования и утрирования. Ну, а нам стыдиться надо, что во Франции снимают кино про нас», - подчеркнул Давид Шнейдеров, общаясь с НСН.
В России сохранится демографический перевес в сторону женщин
В России сохранится демографический перевес в сторону женщин. Об этом говорится в прогнозе Росстата до 2036 года. Отмечается, что в текущем году соотношение мужчин и женщин составляет 1000 к 1154. К 2036 году на тысячу мужчин будет приходится 1128 женщин.
Давид Шнейдеров: «А ведь как раньше было хорошо: потому, что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. То есть, раньше соотношение было меньше. Сейчас женщин становится все больше и больше. В общем, мужики, не умирайте! Прошу вас!» - призвал он в эфире НСН.
СМИ узнали об идее Дональда Трампа бороться с ураганами с помощью ядерной бомбы
СМИ узнали об идее Дональда Трампа бороться с ураганами с помощью ядерной бомбы. Президент США несколько раз обсуждал с чиновниками по нацбезопасности такую возможность использования оружия. Источник в Белом доме рассказал, что сотрудники администрации Трампа были ошарашены таким предложением.
Давид Шнейдеров: «Какое деликатное слово: ошарашены. Я тоже, мягко говоря, ошарашен. Дональд! Не с чиновниками надо обсуждать такие вопросы. Есть специалисты (а Америке хороших психиатров много, я в это верю). Вот туда нужно и отправляться. Вместе с ураганами и ядерной бомбой в кармане», - посоветовал он в беседе с НСН.
В Британии закрасили граффити Бэнкси
В британском Дувре закрасили граффити Бэнкси, которое находилось на торце здания при въезде в город. Художник в мае 2017 года изобразил рабочего, который, стоя на лестнице, сбивает одну из 12 звезд на флаге ЕС. Бэнкси посвятил свое творчество расставанию Соединенного Королевства с объединенной Европой, против которого он выступает.
Давид Шнейдеров: «Вот видите, а мы все на себя грешим: у нас, дескать, произведения искусства подвергаются необоснованной травле и цензуре», - сказал НСН Давид Шнейдеров.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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