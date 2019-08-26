Шнейдеров: Про «Курск» и Чернобыль без нас сняли, теперь и про «Пражскую весну»...

Давид Шнейдеров: «В очередной раз мы наступаем на одни и те же грабли. Про «Курск» первыми сняли они, про Чернобыль. Теперь вот французы снимают про 1968 год. Я надеюсь, что Жерар Депардье – хороший артист и он сыграет Брежнева без комикования и утрирования. Ну, а нам стыдиться надо, что во Франции снимают кино про нас», - подчеркнул Давид Шнейдеров, общаясь с НСН.

