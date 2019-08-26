Шнейдеров: Про «Курск» и Чернобыль без нас сняли, теперь и про «Пражскую весну»...

Кинокритик Давид Шнейдеров специально для НСН подготовил обзор главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Жерар Депардье сыграет Брежнева

Француз Жерар Депардье сыграет роль генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в фильме, повествующем о событиях Пражской весны.

Давид Шнейдеров: «В очередной раз мы наступаем на одни и те же грабли. Про «Курск» первыми сняли они, про Чернобыль. Теперь вот французы снимают про 1968 год. Я надеюсь, что Жерар Депардье – хороший артист и он сыграет Брежнева без комикования и утрирования. Ну, а нам стыдиться надо, что во Франции снимают кино про нас», - подчеркнул Давид Шнейдеров, общаясь с НСН

2

В России сохранится демографический перевес в сторону женщин

В России сохранится демографический перевес в сторону женщин. Об этом говорится в прогнозе Росстата до 2036 года. Отмечается, что в текущем году соотношение мужчин и женщин составляет 1000 к 1154. К 2036 году на тысячу мужчин будет приходится 1128 женщин.

Давид Шнейдеров: «А ведь как раньше было хорошо: потому, что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. То есть, раньше соотношение было меньше. Сейчас женщин становится все больше и больше. В общем, мужики, не умирайте! Прошу вас!» - призвал он в эфире НСН

3

СМИ узнали об идее Дональда Трампа бороться с ураганами с помощью ядерной бомбы

СМИ узнали об идее Дональда Трампа бороться с ураганами с помощью ядерной бомбы. Президент США несколько раз обсуждал с чиновниками по нацбезопасности такую возможность использования оружия. Источник в Белом доме рассказал, что сотрудники администрации Трампа были ошарашены таким предложением.

Давид Шнейдеров: «Какое деликатное слово: ошарашены. Я тоже, мягко говоря, ошарашен. Дональд! Не с чиновниками надо обсуждать такие вопросы. Есть специалисты (а Америке хороших психиатров много, я в это верю). Вот туда нужно и отправляться. Вместе с ураганами и ядерной бомбой в кармане», - посоветовал он в беседе с НСН.

4

В Британии закрасили граффити Бэнкси

В британском Дувре закрасили граффити Бэнкси, которое находилось на торце здания при въезде в город. Художник в мае 2017 года изобразил рабочего, который, стоя на лестнице, сбивает одну из 12 звезд на флаге ЕС. Бэнкси посвятил свое творчество расставанию Соединенного Королевства с объединенной Европой, против которого он выступает.

Давид Шнейдеров: «Вот видите, а мы все на себя грешим: у нас, дескать, произведения искусства подвергаются необоснованной травле и цензуре», - сказал НСН Давид Шнейдеров. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова
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