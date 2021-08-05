Кинокритик назвал причину популярности «Майора Грома» на Netflix

Однообразная продукция от Marvel и DC способствует тому, что любой свежий взгляд на супергеройскую тему оказывается востребованным и нравится зрителям. Об этом NEWS.ru рассказал кинокритик Василий Корецкий.

По его словам, российский фильм «Майор Гром: Чумной доктор» в целом стал популярным на платформе Netflix из-за своего американского формата.

«Если Майора Грома заменить на Бэтмена, получится типичный американский комикс», - отметил кинокритик.

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Россиянам сюжет фильма о негативных последствиях революции понравился даже меньше, некоторые сочли его прогосударственным, уверен эксперт.

Также Корецкий напомнил о проектах «Ночной дозор» (2004) и «Дневной дозор» (2005), которые также завоевали сердца зрителей за рубежом.

Ранее стало известно, что несколько сцен российского фильма «Вызов» планируется снять на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радио «КП».

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