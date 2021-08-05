Кинокритик назвал причину популярности «Майора Грома» на Netflix

Однообразная продукция от Marvel и DC способствует тому, что любой свежий взгляд на супергеройскую тему оказывается востребованным и нравится зрителям. Об этом NEWS.ru рассказал кинокритик Василий Корецкий.

По его словам, российский фильм «Майор Гром: Чумной доктор» в целом стал популярным на платформе Netflix из-за своего американского формата.

«Если Майора Грома заменить на Бэтмена, получится типичный американский комикс», - отметил кинокритик.