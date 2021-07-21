Давид Шнейдеров: Канны смотрят российское!
Кинокритик специально для НСН подготовил обзор главных, на его взгляд, новостей сферы кино.
Российский фильм «Разжимая кулаки» победил в Каннах.
74-й Международный Каннский кинофестиваль завершился для российского кино победой в программе «Особый взгляд» — вторую по значимости награду взяла картина режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки».
Давид Шнейдеров: «Это триумф российского кино в Каннах. Это действительно удача! Режиссер девочка, ученица Дениса Сакурова, которой удалось опередить маститого уже Алексея Германа. Владислав Опельянц получил в Каннах награду, как лучший оператор. Ура российскому кино! И Канны обратили на нас самое пристальное внимание», - отметил критик Радиоточке НСН.
Фильмы Владимира Меньшова покажут в «Иллюзионе».
Ретроспектива фильмов режиссера Владимира Меньшова, скончавшегося 5 июля 2021 года, состоится в кинотеатре «Иллюзион» 19-25 июля.
Давид Шнейдеров: «Да, 5 июля 2021 года ушла эпоха. Ушла Москва, не верящая слезам, улетели голуби вместе с любовью, и завершился, наверно самый неудачный розыгрыш Владимира Меньшова. Все эти фильмы, включая «Зависть Богов» и много его актёрских работ можно будет посмотреть в «Иллюзионе»», - добавил он.
HBO Max купил права на «Перевал Дятлова».
Жители Скандинавских стран, включая Данию, Исландию, Норвегию, Швецию и Финляндию – могут посмотреть его на VOD-платформе Cirkus, а зрители США и Канады – со 2 сентября на североамериканском стриминговом сервисе Topic, где проект выходит в эксклюзивной линейке Topic Originals, - сообщили в пресс-службе 1-2-3 Production.
Давид Шнейдеров: «Российские фильмы уверенно завоевывают место на американских стриминговых платформах. Две недели в первую десятку чартов на Netflix возглавляет «Майор - Гром». И вот сейчас HBO Max пророчит успех «Перевалу Дятлова». Так держать! Осталось, чтобы и наши полнометражные фильмы получили успех на больших экранах, а не только на телевизионных», - сказал кинокритик.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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