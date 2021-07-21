Давид Шнейдеров: Канны смотрят российское!

Давид Шнейдеров : «Российские фильмы уверенно завоевывают место на американских стриминговых платформах. Две недели в первую десятку чартов на Netflix возглавляет «Майор - Гром». И вот сейчас HBO Max пророчит успех «Перевалу Дятлова». Так держать! Осталось, чтобы и наши полнометражные фильмы получили успех на больших экранах, а не только на телевизионных», - сказал кинокритик.

Жители Скандинавских стран, включая Данию, Исландию, Норвегию, Швецию и Финляндию – могут посмотреть его на VOD-платформе Cirkus, а зрители США и Канады – со 2 сентября на североамериканском стриминговом сервисе Topic, где проект выходит в эксклюзивной линейке Topic Originals, - сообщили в пресс-службе 1-2-3 Production.

Давид Шнейдеров : «Да, 5 июля 2021 года ушла эпоха. Ушла Москва, не верящая слезам, улетели голуби вместе с любовью, и завершился, наверно самый неудачный розыгрыш Владимира Меньшова. Все эти фильмы, включая «Зависть Богов» и много его актёрских работ можно будет посмотреть в «Иллюзионе»», - добавил он.

Давид Шнейдеров : «Это триумф российского кино в Каннах. Это действительно удача! Режиссер девочка, ученица Дениса Сакурова, которой удалось опередить маститого уже Алексея Германа. Владислав Опельянц получил в Каннах награду, как лучший оператор. Ура российскому кино! И Канны обратили на нас самое пристальное внимание», - отметил критик Радиоточке НСН .

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.