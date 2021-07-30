Часть фильма «Вызов» снимут в космосе

Несколько сцен российского фильма «Вызов» планируется снять на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радио «КП».

По его словам, съемки должны пройти в лабораторном модуле (МЛМ) «Наука», который накануне успешно присоединился к МКС.

Для работы над фильмом в космос в октябре отправятся актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Как планируется, их доставят на МКС 5 октября, а 17 октября они будут возвращены на Землю.

Рогозин отметил, что фильм будет просветительским о ракетно-космической отрасли, работающих в ней людях и достижениях.