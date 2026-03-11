«Мы - не Азия»: Почему Россия не заменит Иран на ЧМ-2026 по футболу

Россия не сможет занять место Ирана в Чемпионате мира по футболу, поскольку находится в другой подгруппе и отстранена от международных соревнований, сказал НСН Вячеслав Колосков.

Поскольку Иран отказался от участия в Чемпионате мира по футболу, его место сможет занять следующая за ним команда в подгруппе, но это будет не Россия. Об этом НСН заявил почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

Сборная Ирана отказалась от участия в чемпионате мира по футболу 2026 года в США. Об этом заявил министр спорта Ирана Ахмад Доньямали в эфире телеканала TV2. Собеседник НСН отметил, что в этом случае следующая за Ираном команда в подгруппе может занять его место.

Определены все напрямую отобравшиеся на ЧМ-2026 сборные

«Раз Иран отказывается от участия, то следующая за ним команда в его подгруппе – Азиатской конфедерации – имеет приоритетное право занять ее место. Россия на место Ирана претендовать по регламенту ФИФА не может, поскольку Россия находится в другой подгруппе – Европейской конфедерации. Кроме того, Россия пока отстранена от международных соревнований», сказал Колосков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его не волнует, будет ли сборная Ирана участвовать в чемпионате мира по футболу 2026 года. Об этом сообщил «Радиоточка НСН».

