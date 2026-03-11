Поскольку Иран отказался от участия в Чемпионате мира по футболу, его место сможет занять следующая за ним команда в подгруппе, но это будет не Россия. Об этом НСН заявил почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

Сборная Ирана отказалась от участия в чемпионате мира по футболу 2026 года в США. Об этом заявил министр спорта Ирана Ахмад Доньямали в эфире телеканала TV2. Собеседник НСН отметил, что в этом случае следующая за Ираном команда в подгруппе может занять его место.