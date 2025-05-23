В кинотеатрах РФ представят фильм «Умри, моя любовь» после премьеры в Каннах
В российском прокате представят фильм «Умри, моя любовь» с Дженифер Лоуренс и Роберт Паттинсон, сообщила пресс-служба прокатной компании «Про:взгляд».
Точная дата релиза пока неизвестна, показ запланирован на осень 2025 года.
Картину ранее представили на Каннском фестивале, зрители встретили ее овациями.
Триллер представит историю молодой пары, чья жизнь меняется после рождения ребенка и переезда в затерянный дом в горах Монтаны. При этом повествование балансирует на грани между воображением девушки и реальностью. Сюжет фильма основан на одноименном романе Арианы Харвиц.
Ранее сообщалось, что в российских кинотеатрах представят комедию «Все ее бывшие» со звездой трилогии «Пятьдесят оттенков серого» Дакотой Джонсон. Этот фильм также был показан в Каннах, напоминает «Радиоточка НСН».
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- В кинотеатрах РФ представят фильм «Умри, моя любовь» после премьеры в Каннах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru