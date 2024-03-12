Непростая задача: Кинокритик Москвитин о составлении шорт-листа премии МХТ

«В шорт-листе было больше тридцати ребят из самых разных киноремесел — аниматоры и документалисты, продюсеры и режиссеры, сценаристы и актеры, операторы и художники. Это радостная часть работы, которая вдохновляет руки и трогает сердце. А потом началось самое трудное — сокращение списка в 10 раз. Принципы отбора были такими: человек должен совершить нечто особенное в своем ремесле, его успех должен быть поучительным и заразительным, а наша оптика поиска — широкой, ответственной и непредвзятой. И при этом лично мне важно, чтобы, увидев список, профессионалы киноиндустрии моментально узнавали одного кандидата, смутно знали второго и захотели лучше узнать третьего. Поэтому роль локомотива и досталась Рузилю Минекаеву», — сказал Москвитин.

Собеседник НСН добавил, что победителя выберет жюри, которое объявят позднее. Он также назвал эту премию необычной и в то же время естественной историей.

«Театр остается колыбелью для многих искусств. Античные трагедии и комедии предопределили законы драматургии, французские водевили лежат в основе современных сериалов, а из театра Гиньоль вырос жанр хоррора. Так что собирать талантливых людей из разных искусств на театральной сцене — хорошее дело», — подытожил он.

Ранее театральный критик, ректор ГИТИСа Григорий Заславский заявил, что новый проект «Театральный маршрут» во многом дублирует уже существующий проект Минкультуры России «Большие гастроли». По его словам, появление проекта можно объяснить бизнес-интересами экс-директора премии «Золотая маска» Марии Ревякиной.

