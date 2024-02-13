«Пользы мало!»: Ректор ГИТИСа увидел в «Театральном маршруте» только бизнес

«Это очень странный проект, он во многом дублирует уже существующий проект Минкультуры «Большие гастроли», а также другие, менее масштабные проекты, в рамках которых точно так же возят лучшие спектакли по регионам России. В нынешних обстоятельствах это точно не главное, что нужно нашему театру, культуре в целом. Его появление я могу объяснить бизнес-интересами Марии Ревякиной. Если она хочет быть полезна своей стране, то, конечно, можно было бы подумать о чем-то более интересном и необходимом. Но если это принесет ей прибыль, я буду только рад, так как и ей желаю добра. Хотя, насколько я знаю, она и в данном случае рассчитывает на спонсорские средства», – сказал Заславский.

При этом он выразил уверенность в том, что организаторы будут полностью неангажированы в выборе спектаклей для «Театрального маршрута».

«Думаю, что Мария Евсеевна очень свободный человек и вряд ли кто-то может ей помешать выбрать для своего театрального маршрута тот или другой спектакль. В этом смысле я абсолютно уверен в ее неангажированности. Она, как и я, ангажирована только собственным вкусом», – резюмировал собеседник НСН.

«Большие Гастроли» – это один из самых масштабных проектов, в котором участвуют известные театры с разных уголков России. Благодаря ему у театральных коллективов появляется возможность совершенствовать свой сценический опыт, выезжая на гастроли не только в соседние, но и в отдаленные регионы, а также в такие культурные центры с богатой театральной историей, как Москва, Санкт-Петербург и другие, передает «Радиоточка НСН».

