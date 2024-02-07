«Мощный проект»: Евгений Герасимов поддержал «Театральный маршрут» Урина

«Театральный маршрут» — хороший и мощный проект, к реализации которого подключатся администрации регионов, сказал НСН Евгений Герасимов.

В проект «Театральный маршрут» под руководством Владимира Урина войдут лучшие спектакли театров Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом НСН заявил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Владимир Урин рассказал, чем займется после ухода из Большого театра

Ранее бывший гендиректор Большого театра Владимир Урин возглавил новый проект «Театральный маршрут», об этом рассказал он сам в интервью подкасту «Культурная страна». По его словам, проект создан для того, чтобы показать лучшие спектакли российских театров в регионах. Герасимов пояснил, какие спектакли покажут в провинциальных театрах.

«В регионы уже сейчас поедут спектакли “Театра на Малой Ордынке”, который я ныне возглавляю. Мы покажем спектакли “Маяковский. Городской мюзикл”, “Человек-амфибия”, “Эдит Пиаф” и “Маленький принц”. Зная Урина как большого специалиста в области оперы и балета, я уверен, что программы, которыми он будет заниматься, будут разнообразными. Думаю, это будут лучшие спектакли московских и петербургских театров. Я давно знал об этом хорошем, мощным проектом, который стал продолжением распоряжения президента России Владимира Путина о том, что необходимо организовывать большие гастроли. Полагаю, Урин будет это делать при поддержке администрации», — сказал Герасимов.

Ранее сообщалось, что Урин стал президентом некоммерческого благотворительного фонда «Поддержки и развития Школы-студии МХАТ».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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