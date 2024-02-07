«Мощный проект»: Евгений Герасимов поддержал «Театральный маршрут» Урина
«Театральный маршрут» — хороший и мощный проект, к реализации которого подключатся администрации регионов, сказал НСН Евгений Герасимов.
В проект «Театральный маршрут» под руководством Владимира Урина войдут лучшие спектакли театров Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом НСН заявил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
Ранее бывший гендиректор Большого театра Владимир Урин возглавил новый проект «Театральный маршрут», об этом рассказал он сам в интервью подкасту «Культурная страна». По его словам, проект создан для того, чтобы показать лучшие спектакли российских театров в регионах. Герасимов пояснил, какие спектакли покажут в провинциальных театрах.
«В регионы уже сейчас поедут спектакли “Театра на Малой Ордынке”, который я ныне возглавляю. Мы покажем спектакли “Маяковский. Городской мюзикл”, “Человек-амфибия”, “Эдит Пиаф” и “Маленький принц”. Зная Урина как большого специалиста в области оперы и балета, я уверен, что программы, которыми он будет заниматься, будут разнообразными. Думаю, это будут лучшие спектакли московских и петербургских театров. Я давно знал об этом хорошем, мощным проектом, который стал продолжением распоряжения президента России Владимира Путина о том, что необходимо организовывать большие гастроли. Полагаю, Урин будет это делать при поддержке администрации», — сказал Герасимов.
Ранее сообщалось, что Урин стал президентом некоммерческого благотворительного фонда «Поддержки и развития Школы-студии МХАТ».
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