Кевин Костнер раскрыл тайну постера к фильму «Телохранитель»
Голливудский актер Кевин Костнер рассказал, кто снят на постере к фильму «Телохранитель» 1992 года. Он объяснил, что его герой держит на руках не не Уитни Хьюстон, сыгравшую главную роль, а ее дублершу.
Снимок для постера сделал Бен Гласс, друг Костнера. По сюжету телохранитель Фрэнк Фармер (Костнер) выносил певицу Рэйчел Мэррон (Хьюстон)на руках из ночного клуба, спасая от потасовки. Из-за отсутствия Хьюстон на площадке Костнер сыграл с ее дублершей, которая спрятала лицо на плече актера.
Ранее известный бодибилдер, актер Александр Невский рассказал в эфире НСН, легко ли ему найти дублера.
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