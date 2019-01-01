Кевин Костнер раскрыл тайну постера к фильму «Телохранитель»

Снимок для постера сделал Бен Гласс, друг Костнера. По сюжету телохранитель Фрэнк Фармер (Костнер) выносил певицу Рэйчел Мэррон (Хьюстон)на руках из ночного клуба, спасая от потасовки. Из-за отсутствия Хьюстон на площадке Костнер сыграл с ее дублершей, которая спрятала лицо на плече актера.

Ранее известный бодибилдер, актер Александр Невский рассказал в эфире НСН, легко ли ему найти дублера.



