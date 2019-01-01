Слова Мединского о конкуренции российского кино с Голливудом назвали наивными и смешными
Кинокритик в эфире НСН рассказал, чего не хватает российскому кино, чтобы догнать по популярности голливудские ленты.
Российские фильмы стали качественнее и конкурируют в прокате с голливудскими. Об этом в своей колонке для РИА Новости написал министр культуры Владимир Мединский, заметив, что о высоком качестве наших картин говорят рекордные показатели по кассовым сборам.
«У нас просто стали снимать хорошие фильмы, эти картины ориентируются на зрителя, рассказывают об интересных людях, героях и событиях, опираются на близкие соотечественникам историко-культурные нравственные ценности», — отметил министр.
Еще одним фактором, на который обратил глава ведомства, стала посещаемость кинотеатров. Она увеличилась в два раза. Больше всего российские фильмы посмотрели в 2018 году — 57,9 млн зрителей, а сборы при этом составили 13,8 млрд руб.
Обсуждая с НСН это заявление Владимира Мединского, кинокритик Давид Шнейдеров уверил, что настоящего американского кино российский зритель и не знает, а Голливуд для нас это только фильмы компании Marvel.
«Российского кино стало больше, и оно стало качественнее, это безусловно. До конкуренции с Голливудом нам еще бежать и бежать. «Мстители» все равно бьют все наши ленты. А вышедшие в праздники отечественные фильмы провалились. Поэтому говорить о конкуренции с Голливудом наивно и совсем смешно, но какие -то сдвиги есть и это хорошо», - считает эксперт отрасли.
Давид Шнейдеров отметил успешный показ фильма «Война для Анны» режиссёра Алексея Федорченко, но уточнил, что это артхаусное, авторское кино, и об успехе в прокате говорить невозможно. При этом средства, затраченные на другие премьеры последней недели, не окупились.
«Пусть господин Мединский апеллирует к своим данным, но есть и другие данные, и они не вызывают улыбку».
Среди отечественных фильмов, которые, по словам Мединского, «не просто отбились в прокате», но «увлекли зрителей» — «Легенда №17» и «28 панфиловцев», «Викинг» и «Притяжение», «Салют-7» и «Движение вверх», «Лед», «Т-34». Он также отметил, что теперь в год выходит около пяти-шести фильмов, которые вызывают «неравнодушные обсуждения в обществе».
В свою очередь, Давид Шнейдеров заявил, что в России выходит недостаточно фильмов, чтобы соперничать с Голливудом.
«Количества и качества. У нас не те производственные и рекламные бюджеты, мы намного и серьезно отстаём в этом вопросе. Под словом Голливуд, и СМИ, и сам Мединский подразумевает слово Marvel. До конкуренции с фильмами, чей бюджет составляет 200-300 млн долларов, нам еще далеко. Но настоящего американского кино мы еще не знаем, в Штатах снимается около тысячи фильмов в год, до нас доходит в лучшем случае треть. И хорошее американское кино, а не комиксы, мы его не видим», - считает кинокритик.
Фильмы кинематографической вселенной Marvel, основанные на комиксах компании Marvel, в последние годы бьют рекорды по популярности среди зрителей. В числе самых успешных проектов - серия «Люди Икс», «Человек-Паук», «Дэдпул», Мстители», «Стражи Галактики».
«Пытаться соревноваться с Голливудом и победить индустрию комиксов, это сложно. Но прежде всего, нужно построить индустрию кино. У нас в все в порядке с авторским российским кино. Оно пользуется успехом, завоевывает призы… Но плохо с коммерческим кино. Совсем мало мейнстрима, зрительского кино, для этого нужно строить индустрию», - поделился своим мнением с НСН Давид Шнейдеров.
Добавим, супергеройский боевик «Мстители: Финал» режиссеров Энтони и Джо Руссо удерживает первое место в российском прокате уже вторые выходные подряд.
По данным портала kinobusiness.com, фантастический боевик собрал более 288 миллионов рублей, а общие сборы за две недели составили более 2,74 миллиарда рублей.
Следом расположилась американская комедия режиссера Криса Эддисона «Отпетые мошенницы». Фильму удалось собрать за эти выходные 162,5 миллиона рублей. Замыкает тройку фильм «В метре друг от друга» с 42,7 миллиона рублей. Также в пятерку вошли российская военная драма «Коридор бессмертия» — 26,5 миллиона рублей и «Братство» — 25,9 миллионов рублей.
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