Слова Мединского о конкуренции российского кино с Голливудом назвали наивными и смешными

Российские фильмы стали качественнее и конкурируют в прокате с голливудскими. Об этом в своей колонке для РИА Новости написал министр культуры Владимир Мединский, заметив, что о высоком качестве наших картин говорят рекордные показатели по кассовым сборам.

«У нас просто стали снимать хорошие фильмы, эти картины ориентируются на зрителя, рассказывают об интересных людях, героях и событиях, опираются на близкие соотечественникам историко-культурные нравственные ценности», — отметил министр.

Еще одним фактором, на который обратил глава ведомства, стала посещаемость кинотеатров. Она увеличилась в два раза. Больше всего российские фильмы посмотрели в 2018 году — 57,9 млн зрителей, а сборы при этом составили 13,8 млрд руб.

Обсуждая с НСН это заявление Владимира Мединского, кинокритик Давид Шнейдеров уверил, что настоящего американского кино российский зритель и не знает, а Голливуд для нас это только фильмы компании Marvel.

«Российского кино стало больше, и оно стало качественнее, это безусловно. До конкуренции с Голливудом нам еще бежать и бежать. «Мстители» все равно бьют все наши ленты. А вышедшие в праздники отечественные фильмы провалились. Поэтому говорить о конкуренции с Голливудом наивно и совсем смешно, но какие -то сдвиги есть и это хорошо», - считает эксперт отрасли.

Давид Шнейдеров отметил успешный показ фильма «Война для Анны» режиссёра Алексея Федорченко, но уточнил, что это артхаусное, авторское кино, и об успехе в прокате говорить невозможно. При этом средства, затраченные на другие премьеры последней недели, не окупились.