«Это катастрофа!»: Успехи в России «Неудержимых» назвали позором

Кинокритик Давид Шнейдеров в интервью НСН положительно оценил старт в российском прокате нового фильма Вуди Аллена, но очень расстроился лидерству «Неудержимых 4».

Фильм Вуди Аллена «Великая Ирония» по итогам первого уикенда в российском прокате занял третье место, собрав около 22 млн рублей. При этом боевик «Неудержимые 4» с Джейсоном Стэйтемом и Сильвестром Сталлоне лидирует вторую неделю подряд, суммарно собрав в России 130 млн рублей.