«Это катастрофа!»: Успехи в России «Неудержимых» назвали позором
«Неудержимых 4» не захотели смотреть даже в Америке, однако этот фильм вторую неделю затмевает все российские новинки, сказал в эфире НСН Давид Шнейдеров.
Кинокритик Давид Шнейдеров в интервью НСН положительно оценил старт в российском прокате нового фильма Вуди Аллена, но очень расстроился лидерству «Неудержимых 4».
Фильм Вуди Аллена «Великая Ирония» по итогам первого уикенда в российском прокате занял третье место, собрав около 22 млн рублей. При этом боевик «Неудержимые 4» с Джейсоном Стэйтемом и Сильвестром Сталлоне лидирует вторую неделю подряд, суммарно собрав в России 130 млн рублей.
«Для фильма Вуди Аллена третье место - это не провал, а большое достижение, потому что все его фильмы рассчитаны на подготовленную аудиторию, умеющую смотреть кино, а не на аудиторию "Неудержимых". Это кино для достаточно ограниченного круга зрителей. При этом то, что "Неудержимые" заняли первое место в прокате, – это позор всему российскому кинопроизводству. Этот фильм с бюджетом $100 млн в Америке собрал около $10 млн, а в Европе – около $16 млн. Это тотальный провал и катастрофа», - сказал Шнейдеров.
Он пожалел российских зрителей, вынужденных смотреть «Неудержимых», и вспомнил в этой связи неприличный анекдот.
«"Неудержимых" не захотели смотреть даже американцы, а российские зрители от безысходности пошли на этот фильм, потому что смотреть нечего. Российскому кинематографу не доверяют и смотреть его не хотят. Например, полностью провалился фильм "Чужая", хотя это не самое плохое кино, но зритель не пошел. Это как в старом анекдоте: надо не койки переставлять, а менять "обслуживающий персонал"», - заключил собеседник НСН.
Ранее экс-солистка культовой группы «Мираж» Наталия Гулькина рассказывала «Культурному гиду НСН», что досмотрела новых «Неудержимых» лишь до середины, покинув кинотеатр после того, как «нашего любимого Сталлоне сожгли в самолете».
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