«Большое кино»: «Онегин» и «Дюна» борются за миллионы российских зрителей

НЕРАСКРЫТЫЙ «ОНЕГИН»

Несмотря на кассовый успех первых двух недель «Онегина», в индустрии не ожидают от фильма новых рекордов по сборам.

Фильм «Онегин» в первые выходные после премьеры сработал достойно, однако не стоит ожидать, что его сборы достигнут миллиарда рублей, заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), создатель и руководитель направления АВК’PRO Роман Исаев в разговоре с НСН.

«Создателям фильма удалось вокруг его выхода организовать некую событийность, зритель действительно поверил, что это большое российское кино на великом литературном первоисточнике. Красивые костюмы, достаточно хороший каст, Виктор Добронравов, который сыграл роль Евгения Онегина, при этом играя ее на подмостках театра Вахтангова… Праздничная дата, хорошая реклама, достойный сильный прокатчик. Все это в сумме дало очень приятный результат. При этом фильм не соберет миллиард, а 700-800 миллионов собрать сможет», – спрогнозировал он.

Он также отметил, что ряду зрителей не понравился «Онегин» из-за того, что в картине было «что-то не раскрыто или урезано».

Более радикально в адрес новой картины высказался кинокритик Давид Шнейдеров. По его словам, если бы Александр Пушкин жил в наши дни, он бы вызвал режиссера фильма "Онегин" Сарика Андреасяна на дуэль.

«Бедный Пушкин! Я смотрел трейлер, мне так жаль нашего классика! Если бы великий писатель жил сегодня, он вызвал бы Андреасяна на дуэль и пристрелил бы, не задумываясь. Андреасян сделал из “Онегина” дом престарелых, но это видение художника», - сказал он НСН.

Со своей стороны, кинокритик Роман Григорьев говорил НСН накануне выхода фильма, что картину наверняка будут «ругать», но она может стать лучшей работой Сарика Андреасяна.