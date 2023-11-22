Катя Лель рассказала о предложениях сотрудничества от известных мировых лейблов
Певица Катя Лель заявила, что успех ее песни «Мой мармеладный» за рубежом привел к интересу самых известных мировых лейблов. Об этом артистка рассказала в беседе с РИА Новости.
Ранее выпущенный в 2004 году хит российской исполнительницы занял пятое место в рейтинге стриминга Spotify и вошел в мировой топ-10 сервиса по распознаванию аудиофрагментов Shazam. Также песня «Мой мармеладный» стала вирусной в соцсетях.
«Сегодня нам уже звонили самые известные лейблы мирового масштаба и хотят взаимного сотрудничества, что очень радует», — поделилась Катя Лель.
Между тем автор хита «Мой мармеладный» продюсер Максим Фадеев заявил, что успех российской песни на Западе подтверждает, что люди не хотят отмены русской культуры и любят ее.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru