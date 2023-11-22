«Не хотят отмены русской культуры»: Фадеев оценил мировой успех хита Кати Лель
Продюсер Максим Фадеев прокомментировал успех написанного им хита певицы Кати Лель «Мой мармеладный», который попал в мировые чарты.
Ранее стало известно, что российская композиция, выпущенная в 2004 году, заняла пятое место в рейтинге хитов стримингового сервиса Spotify, напоминает телеканал «360». Кроме того, хит вошел в мировой топ-10 проекта по распознаванию аудиофрагментов Shazam.
Как отметил Фадеев, под трек сняли более 160 000 роликов в соцсетях. Автор хита указал, что песня на русском языке взлетела в мировых чартах на фоне так называемой «отмены» всего русского.
«Видимо, пришло время. Я всегда говорил, что однажды, благодаря нашей культуре, множество сбитых с толку людей снова повернутся к России лицом. Люди не хотят отмены русской культуры, они ее любят», — написал продюсер в своем Telegram-канале.
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