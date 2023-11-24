Катя Лель намерена встретиться с автором песни «Мой мармеладный» Максимом Фадеевым
Песня Кати Лель «Мой Мармеладный», которая появилась в 2004 году, снова стала хитом, сообщает «РЕН ТВ».
На этот раз шлягеру помогла дойти до высших строчек чартов популярность среди пользователей социальной сети TikTok. По словам певицы, о тренде на использование своего хита она узнала от своей дочери. Исполнительница сообщила, что собирается в ближайшем будущем встретиться с автором песни Максимом Фадеевым. О чем будет разговор она не сообщила.
Лель указала, что гордится, что песня на русском языке сейчас стала популярной во всем мире. Она призналась, что планы на мировой масштаб были еще в 2004 году.
Ранее Лель заявила, что успех ее песни «Мой мармеладный» за рубежом привел к интересу самых известных мировых лейблов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru