Катя Лель намерена встретиться с автором песни «Мой мармеладный» Максимом Фадеевым

На этот раз шлягеру помогла дойти до высших строчек чартов популярность среди пользователей социальной сети TikTok. По словам певицы, о тренде на использование своего хита она узнала от своей дочери. Исполнительница сообщила, что собирается в ближайшем будущем встретиться с автором песни Максимом Фадеевым. О чем будет разговор она не сообщила.

Лель указала, что гордится, что песня на русском языке сейчас стала популярной во всем мире. Она призналась, что планы на мировой масштаб были еще в 2004 году.

Ранее Лель заявила, что успех ее песни «Мой мармеладный» за рубежом привел к интересу самых известных мировых лейблов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

