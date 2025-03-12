«Кассовый всплеск среди провала»: «Ждун» и «Пальма 2» обеспечат сборы кинотеатрам

На второй неделе марта среди российских фильмов в прокате стартует только мелодрама «Мужчина и женщина» Владимира Котта, главную роль в картине исполнил Павел Деревянко. Среди других новинок проката иностранные фильмы – фестивальный проект «Мелочи Жизни» с Киллианом Мерфи, фильм-катастрофа «Крушение мира», триллер «Опус» с Джоном Малковичем, а также комедийный боевик «Киллер в отставке» с Кристофом Вальцем. Как напомнила Хажинская, в течение трех предыдущих недель в прокат выходили отечественные картины, претендующие на хорошие сборы.



«К сожалению, 40 из 52 недель года у нас стартуют без фильмов с потенциалом в 500 миллионов и больше. Я бы сказала, что в принципе, наблюдается круглогодичный провал с редкими всплесками. До этого три недели назад выходили крупные картины с потенциалом, какие-то собирают больше, какие-то меньше. Кроме того, на следующей неделе будут две картины: "Ждун" с весьма условным потенциалом и "Пальма-2" с потенциалом очевидным. К сожалению, наша индустрия пока не дожила до того, чтобы в кинотеатрах каждую неделю появлялись фильмы с потенциалом в 500 миллионов и выше. На этой неделе будет работать «Царевна-лягушка», это только второй уикенд фильма, также «Пророк» будет дорабатывать», - рассказала она.