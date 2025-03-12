«Кассовый всплеск среди провала»: «Ждун» и «Пальма 2» обеспечат сборы кинотеатрам
Кассовые новинки сегодня нечасто появляются в российских кинотеатрах, заявила НСН Елена Хажинская.
Российская киноиндустрия пока не может регулярно предлагать кинотеатрам кассовые фильмы, при этом нередко потенциально успешные картины не оправдывают ожиданий и не показывают достойных сборов, рассказала в беседе с НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), соучредитель букинг-агентства «Оптима кино» Елена Хажинская.
На второй неделе марта среди российских фильмов в прокате стартует только мелодрама «Мужчина и женщина» Владимира Котта, главную роль в картине исполнил Павел Деревянко. Среди других новинок проката иностранные фильмы – фестивальный проект «Мелочи Жизни» с Киллианом Мерфи, фильм-катастрофа «Крушение мира», триллер «Опус» с Джоном Малковичем, а также комедийный боевик «Киллер в отставке» с Кристофом Вальцем. Как напомнила Хажинская, в течение трех предыдущих недель в прокат выходили отечественные картины, претендующие на хорошие сборы.
«К сожалению, 40 из 52 недель года у нас стартуют без фильмов с потенциалом в 500 миллионов и больше. Я бы сказала, что в принципе, наблюдается круглогодичный провал с редкими всплесками. До этого три недели назад выходили крупные картины с потенциалом, какие-то собирают больше, какие-то меньше. Кроме того, на следующей неделе будут две картины: "Ждун" с весьма условным потенциалом и "Пальма-2" с потенциалом очевидным. К сожалению, наша индустрия пока не дожила до того, чтобы в кинотеатрах каждую неделю появлялись фильмы с потенциалом в 500 миллионов и выше. На этой неделе будет работать «Царевна-лягушка», это только второй уикенд фильма, также «Пророк» будет дорабатывать», - рассказала она.
Как уточнила собеседница НСН, в этом году потенциально кассовых релизов заявлено больше, чем было в 2024 году, однако далеко не все фильмы оправдывают ожидания кинотеатров.
«В рамках календарного года у нас потенциально кассовых фильмов больше, однако по факту все непредсказуемо, мы уже видим, что таких проектов меньше. Можно назвать несколько картин, которые не собрали ожидаемую кассу. Например, "Красный шелк" уже не соберет миллиард, "Роднина" - фильм с потенциалом в 400 миллионов рублей, но их не будет. Тот же «Злой город» с потенциалом 500 миллионов заработал 400 миллионов. Вроде тоже неплохо, но, если убирать с каждого проекта по 100-200 миллионов, изменится и общий показатель по году. Также есть фильмы, от которых ожидали 200-300 миллионов, но они не собирают даже 100», - уточнила Хажинская.
Как ранее сообщил «Радиоточке НСН» председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков, 2024 год доказал, что сборы первого уикенда не всегда определяют общую кассу фильма. По его словам, тенденция связана с тем, что в прокате не так много хорошего кино, кроме того дистрибьюторы и продюсеры стали делать более длинные рекламные кампании.
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