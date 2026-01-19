Россияне назвали самые грустные произведения русской литературы

При выборе самого меланхоличного литературного героя респонденты отдали первенство Мастеру из романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (26%), вторым стал Родион Раскольников из «Преступления и наказания» Ф. М. Достоевского (21%), а третью строчку заняла Анна Каренина из одноимённого романа Л. Н. Толстого (16%).



Среди классических произведений самым грустным был назван рассказ А. П. Чехова «Каштанка» (24%). Второе место разделили «Шинель» Н. В. Гоголя и «Муму» И. С. Тургенева (по 22%), а на третьем оказались «Анна Каренина» Л. Н. Толстого и «Ромео и Джульетта» У. Шекспира (по 21%).



В категории современных произведений наибольшее эмоциональное воздействие, по мнению участников опроса, оказывают «Мальчик в полосатой пижаме» Дж. Бойна (47%), «Цветы для Элджернона» Д. Киза (35%) и «Дневник памяти» Н. Спаркса (24%).