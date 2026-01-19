Россияне назвали самые грустные произведения русской литературы
Большинство россиян глубоко переживают литературные сюжеты: 95% опрошенных признались, что не раз плакали во время чтения, а 67% прямо заявили, что им нравится погружаться в грустные истории. Об этом стало известно из совместного исследованию компаний «Литрес», «Ростелеком» и «Читай‑город», результаты которого есть в распоряжении НСН.
При выборе самого меланхоличного литературного героя респонденты отдали первенство Мастеру из романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (26%), вторым стал Родион Раскольников из «Преступления и наказания» Ф. М. Достоевского (21%), а третью строчку заняла Анна Каренина из одноимённого романа Л. Н. Толстого (16%).
Среди классических произведений самым грустным был назван рассказ А. П. Чехова «Каштанка» (24%). Второе место разделили «Шинель» Н. В. Гоголя и «Муму» И. С. Тургенева (по 22%), а на третьем оказались «Анна Каренина» Л. Н. Толстого и «Ромео и Джульетта» У. Шекспира (по 21%).
В категории современных произведений наибольшее эмоциональное воздействие, по мнению участников опроса, оказывают «Мальчик в полосатой пижаме» Дж. Бойна (47%), «Цветы для Элджернона» Д. Киза (35%) и «Дневник памяти» Н. Спаркса (24%).
При этом читатели чётко осознают ценность таких произведений: 67% отметили, что сентиментальные книги помогают им прожить сильные эмоции и снять внутреннее напряжение, 34% ценят в них правдивость и психологическую глубину, а 26% подчеркнули, что контраст с печальными историями позволяет им ярче ощутить радость жизни и больше ценить то, что у них есть.
Вместе с тем 33% читателей признались, что не интересуются грустными книгами. Более половины из них (52%) объяснили свою позицию тем, что повседневная жизнь уже достаточно насыщена стрессом, а литература должна служить отдыхом и поднимать настроение.
Ранее стало известно, что в декабре 2025 года россияне на 51% чаще обращались к книгам, посвященным опере и балету, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
