К депрессии близких людей нужно относиться уважительно и не тащить их развлекаться, заявила в интервью НСН руководитель Центра психологической помощи на Фонтанке, психолог Полина Токарева.

19 января во всем мире «отмечается» самый депрессивный день года, так называемый «грустный понедельник» (Blue Monday), который приходится на третий понедельник января. Токарева объяснила, как отличить депрессию от грусти.