«Осьминог в банке»: Психолог объяснила, как пережить «грустный понедельник»
Психолог Полина Токарева в эфире НСН назвала признаки депрессии, посоветовав после праздников не рваться к рабочим подвигам и заменить «маленькие награды» спортзалом и сном.
К депрессии близких людей нужно относиться уважительно и не тащить их развлекаться, заявила в интервью НСН руководитель Центра психологической помощи на Фонтанке, психолог Полина Токарева.
19 января во всем мире «отмечается» самый депрессивный день года, так называемый «грустный понедельник» (Blue Monday), который приходится на третий понедельник января. Токарева объяснила, как отличить депрессию от грусти.
«Депрессия – это не когда грустно, а когда никак. Она сопровождается ощущением, что ты не в контакте с миром, как будто ты осьминог в банке: видишь все происходящее, а внутреннего контакта нет. Человека все утомляет, ничего не вызывает интереса, даже то, что раньше радовало, и встречи с друзьями. Не стоит обесценивать депрессию, это очень серьезное заболевание. У нас же принято считать, что у человека депрессия от того, что он скучный или неудачник. Нужно относиться к этому процессу с уважением. Если это ваш друг, он не будет с вами часто встречаться. Но это не связано с его отношением к вам, даже наоборот. Ни в коем случае не стоит его выдергивать, не стараться тащить в клуб и развлечь в обычном для нас понимании», - посоветовала эксперт.
Она сравнила «грустный понедельник» с джет-лагом (синдром смены часовых поясов при авиаперелетах), посоветовав россиянам вместо маленьких подарков самим себе заняться спортом .
«То, что происходит, похоже на джет-лаг. Люди очень долго отдыхали, многие были дома, никуда не выезжали. После таких долгих, утомительных праздников очень тяжело войти в нормальный режим. Когда вы приезжаете в другую страну или возвращаетесь обратно, в первый день всегда чувствуете себя не очень. После праздников у людей происходит то же самое. В эти дни нужно тихонечко адаптироваться, не перегружаясь и не требуя от себя трудовых подвигов. Учитывая нашу национальную специфику, в праздники и так было очень много маленьких наград - много еды и так далее. После праздников наоборот наградой будет привести себя в форму и скинуть набранные килограммы или нормально отоспаться вечером вместо того, чтобы смотреть сериалы или скроллить ленту», - заключила собеседница НСН.
Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов ранее заявил на пресс-конференции в НСН, что при длительном использовании нейросетей рост тревожности и депрессии повышается на 27%, особенно у подростков.
