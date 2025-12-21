Россияне стали чаще читать книги об опере и балете

Представители сервиса проанализировали изменения в читательских предпочтениях и отметили значительный рост интереса именно к этой тематике по сравнению с предыдущими периодами.

Лидером по популярности стала книга народного артиста России Николая Цискаридзе «Мой театр». На втором месте оказалось издание Руперта Кристиансена «Империя Дягилева. Как русский балет покорил мир», а третью позицию заняла «Жизнь в балете. Семейные хроники Плисецких и Мессереров» Азария Плисецкого.

Ранее книга «Если все кошки в мире исчезнут» стала самой популярной у россиян в 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».