Книги о Высоцком и Цое стали самыми популярными биографиями музыкантов у россиян

У россиян наибольшей популярностью среди биографий музыкантов пользуется книга Владимира Новикова «Высоцкий». Об этом говорится в исследовании сервисов «Кион Музыка» и «Кион Строки», проведенному ко Всемирному дню The Beatles.

Водолазкин, Барнс и манга: Названы самые ожидаемые книги 2026 года

На второй строчке рейтинга — автобиография Бритни Спирс под названием «The Woman in Me». Третье место заняла работа Михаила Казиника «Тайны гениев. Три книги в одной», посвященная выдающимся композиторам, писателям и художникам — от Моцарта и Баха до Пушкина и Микеланджело.

Анализ читательских предпочтений в сервисе «Кион Строки» показал, что наибольший интерес у аудитории вызывают биографии и мемуары рок‑музыкантов — на них приходится 45% прочтений. Далее следуют биографии поп‑исполнителей (23%), классиков (13%), бардов (9%) и представителей электронной музыки (4%).

В категории биографий рок‑музыкантов лидирует книга Дениса Бояринова «Цой. История рок‑звезды в буквах и картинках». В тройку самых востребованных также вошли: «Значит, ураган. Егор Летов: опыт лирического исследования» Максима Семеляка и аудиокнига Виталия Калгина «Виктор Цой. Поём вместе с тобой».

Четвертую позицию заняла книга «Последние дни Джона Леннона», созданная Дейвом Уэджем, Кейси Шерманом и Джеймсом Паттерсоном. Замыкает пятёрку лидеров работа Боба Спитца «Led Zeppelin. Самая полная биография».

Ранее стало известно, что в декабре 2025 года россияне на 51% чаще обращались к книгам, посвященным опере и балету, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:МузыкантыЛитератураКниги

Горячие новости

Все новости

партнеры