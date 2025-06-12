Временные ограничения введены в аэропортах «Внуково» и «Шереметьево»

В Москве введены временные ограничения на полеты самолетов в аэропортах «Внуково» и Шереметьево», сообщил в Telegram представитель Росавиации Артем Кореняко.

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По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют самолеты.

Ранее режим «Ковёр» ввели во всех аэропортах Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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