Временные ограничения введены в аэропортах «Внуково» и «Шереметьево»
12 июня 202502:01
В Москве введены временные ограничения на полеты самолетов в аэропортах «Внуково» и Шереметьево», сообщил в Telegram представитель Росавиации Артем Кореняко.
По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют самолеты.
Ранее режим «Ковёр» ввели во всех аэропортах Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В МИД РФ заявили об ответе на 18-й пакет санкций ЕС
- Посол России: РФ и США как великие державы обречены на мирное сосуществование
- Временные ограничения введены в аэропортах «Внуково» и «Шереметьево»
- Экономист Сакс: Россия мешает США стать мировым лидером
- СМИ: Украина получит жесткий ответ после атак на российские аэродромы
- Появились кадры процесса передачи тел погибших бойцов ВСУ
- Шапша: Сбежавшие на Украину учителя угрожают коллегам
- Путин поручил подготовить аэродромы для новых систем вооружения
- Минфин США предупредил о рисках при усилении санкций против России
- Хинштейн: Дети, раненые при атаке в Курской области, серьезно не пострадали
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru