Экономист Сакс: Россия мешает США стать мировым лидером
В США присутствует ненависть по отношению к России, сообщил журналисту Такеру Карлсону американский экономист Джеффри Сакс.
По его словам, это связано с тем, что Москва является препятствием для Вашингтона в стремлении быть мировым лидером. «Потому что Россия стоит у нас на пути к тому, чтобы быть неоспоримым номером один», - заявил эксперт.
Отмечается, что в годы Холодной войны США питали ненависть по отношению к РФ, поскольку страна была коммунистической, но это сохраняется и в настоящее время, хотя Россия уже не некоммунистическое государство.
Ранее Сакс заявил, что отношения РФ и США улучшатся, но не станут слишком близкими, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru