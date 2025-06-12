Экономист Сакс: Россия мешает США стать мировым лидером

По его словам, это связано с тем, что Москва является препятствием для Вашингтона в стремлении быть мировым лидером. «Потому что Россия стоит у нас на пути к тому, чтобы быть неоспоримым номером один», - заявил эксперт.

Отмечается, что в годы Холодной войны США питали ненависть по отношению к РФ, поскольку страна была коммунистической, но это сохраняется и в настоящее время, хотя Россия уже не некоммунистическое государство.

Ранее Сакс заявил, что отношения РФ и США улучшатся, но не станут слишком близкими, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

