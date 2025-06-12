Посол России: РФ и США как великие державы обречены на мирное сосуществование

По его словам, он и посольство сделают все, чтобы восстановить отношения между Москвой и Вашингтоном. Дипломат также указал, что у России и США приоткрылось окно возможностей для возобновления в полном объеме межгосударственной связи.

Дарчиев отметил, что в отношениях России и США сейчас главное, что стороны разговаривают. При этом он признал, что разговоры непростые.

Ранее стало известно, что на переговорах между Россией и США в Стамбуле было достигнуто соглашение о разработке «дорожной карты» для возвращения шести российских дипломатических объектов, которые были конфискованы американскими властями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

