Крымчан решение суда Амстердама не удивило, это создало опасный мировой прецедент в области культурных ценностей, заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Накануне апелляционный суд Амстердама счел скифское золото украинской собственностью и постановил передать его Киеву. В суде объяснили, что, хотя скифское золото происходит из Крыма, оно является частью наследия Украины после того, как стала независимой в 1991 году.

«Крымчан совершенно не удивило решение суда Амстердама, потому что мы знаем, что сегодня на территории Нидерландов в музейных хранилищах и в музеях находится чрезвычайно большое количество предметов культурного наследия, которые были фактически похищены из бывших колоний Голландии и обладают особой культурной, религиозной и исторической ценностью для тех стран, из которых они были похищены», - отметила Ковитиди.

По ее словам, скифское золото было незаконно изъято у народа Крыма, решение суда должно быть обжаловано в рамках международного права.

«Скифское золото, которое принадлежит исключительно народу Крыма, было у нас незаконно изъято. Мы твердо уверенны, что ни один в суд мире не имеет права лишать народ своего исторического и культурного наследия. Именно поэтому голландский суд создал чрезвычайно опасный мировой прецедент. В данном случае мы будем поступать исключительно в рамках международного права», - добавила сенатор.