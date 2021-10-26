«Вернули проходимцам». В Крыму пообещали отстаивать право народа на скифское золото
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек и сенатор Ольга Ковитиди признались, что не удивлены решению голландского суда, но рассчитывают на восстановление справедливости.
Крымчан решение суда Амстердама не удивило, это создало опасный мировой прецедент в области культурных ценностей, заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Накануне апелляционный суд Амстердама счел скифское золото украинской собственностью и постановил передать его Киеву. В суде объяснили, что, хотя скифское золото происходит из Крыма, оно является частью наследия Украины после того, как стала независимой в 1991 году.
«Крымчан совершенно не удивило решение суда Амстердама, потому что мы знаем, что сегодня на территории Нидерландов в музейных хранилищах и в музеях находится чрезвычайно большое количество предметов культурного наследия, которые были фактически похищены из бывших колоний Голландии и обладают особой культурной, религиозной и исторической ценностью для тех стран, из которых они были похищены», - отметила Ковитиди.
По ее словам, скифское золото было незаконно изъято у народа Крыма, решение суда должно быть обжаловано в рамках международного права.
«Скифское золото, которое принадлежит исключительно народу Крыма, было у нас незаконно изъято. Мы твердо уверенны, что ни один в суд мире не имеет права лишать народ своего исторического и культурного наследия. Именно поэтому голландский суд создал чрезвычайно опасный мировой прецедент. В данном случае мы будем поступать исключительно в рамках международного права», - добавила сенатор.
В свою очередь, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек признался «Радиоточке НСН», что лично ему будет неприятно видеть крымские артефакты в «чужих музеях».
«Принцип простой: взял вещь на выставку - верни обратно хозяину, а не проходимцу, который на каждом углу кричит, что ему весь мир должен. Видимо, в голландском суде этой истины не знают, а, может, руководствуются в решениях не законом, а звонками от политиков. В общем, не все благополучно в голландском королевстве: суды ручные, закон - как дышло, Украина - превыше всех. Надеюсь, что наши юристы оспорят это решение, но в целом линия Европы ясна. Сейчас, конечно, в Киеве под влиянием эйфории наговорят, как говорится, на пожизненное, а мне как крымчанину будет неприятно видеть наши артефакты в чужих музеях», - объяснил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своём Twitter назвал «долгожданной победой» решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Киеву. Также украинский лидер добавил, что Киев всегда возвращает своё и после «скифского золота» пообещал вернуть Крым.
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