СМИ: Израиль на грани нападения на Иран

Израиль находится на грани нападения на Иран, сообщает Reuters.

СМИ: США предложили Ирану ограниченное обогащение урана в новой ядерной сделке

По данным агентства, до этого осталось несколько дней. Посольство США в Ираке начинает экстренную эвакуацию сотрудников. Кроме того, Вашингтон готовит вывоз своего персонала из Кувейта.

Власти Великобритании предупредили все танкеры и другие суда оставаться наготове при пересечении Персидского залива.

Ранее США пригрозили «уничтожить» Иран к сентябрю в случае срыва ядерной сделки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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