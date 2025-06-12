СМИ: Израиль на грани нападения на Иран
12 июня 202503:31
Израиль находится на грани нападения на Иран, сообщает Reuters.
По данным агентства, до этого осталось несколько дней. Посольство США в Ираке начинает экстренную эвакуацию сотрудников. Кроме того, Вашингтон готовит вывоз своего персонала из Кувейта.
Власти Великобритании предупредили все танкеры и другие суда оставаться наготове при пересечении Персидского залива.
Ранее США пригрозили «уничтожить» Иран к сентябрю в случае срыва ядерной сделки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru