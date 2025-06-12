СМИ: Израиль на грани нападения на Иран

По данным агентства, до этого осталось несколько дней. Посольство США в Ираке начинает экстренную эвакуацию сотрудников. Кроме того, Вашингтон готовит вывоз своего персонала из Кувейта.

Власти Великобритании предупредили все танкеры и другие суда оставаться наготове при пересечении Персидского залива.

Ранее США пригрозили «уничтожить» Иран к сентябрю в случае срыва ядерной сделки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

