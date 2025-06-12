СМИ: Украина получит жесткий ответ после атак на российские аэродромы
Атаки Киева на российские аэродромы будут иметь серьезные последствия для Украины, сообщает Strategic Culture.
По данным издания, Киев и союзники понимали серьезность атак на стратегические ядерные силы РФ. Молчание Москвы скоро закончится.
«Русские в ярости. Что будет дальше — неизвестно», — сказано в статье. При этом целью атак Киева был пиар – попытки показать союзникам в Евросоюзе свою боеспособность.
1 июня Министерство обороны России сообщило, что ВСУ совершили теракт с использованием FPV-дронов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской, Амурской областях. Российский лидер Владимир Путин после этого заверил, что РФ даст ответ на террористические атаки Киева.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru