По данным издания, Киев и союзники понимали серьезность атак на стратегические ядерные силы РФ. Молчание Москвы скоро закончится.

«Русские в ярости. Что будет дальше — неизвестно», — сказано в статье. При этом целью атак Киева был пиар – попытки показать союзникам в Евросоюзе свою боеспособность.

1 июня Министерство обороны России сообщило, что ВСУ совершили теракт с использованием FPV-дронов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской, Амурской областях. Российский лидер Владимир Путин после этого заверил, что РФ даст ответ на террористические атаки Киева.

