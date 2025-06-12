Сбежавшие на Украину из школы в посёлке Золотое в ЛНР педагоги слали своим коллегам сообщения с угрозами, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Калужской области Владислава Шапшы.

По его словам, учителя отправляли сообщения с обещанием «вернуться и прибить их красные паспорта к их лбам гвоздями». Губернатор указал, что поселок Золотое долго находился под контролем ВСУ и в самом учебном заведении располагалась точка нацбата. Когда боевики отступали, то разрушили школу.

Шапша отметил, что некоторые из таких учителей, которые со временем увидели, как меняется жизнь в новых регионах, просились обратно.

Ранее глава государства Владимир Путин призвал Шапшу увеличить количество врачей в Калужской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

