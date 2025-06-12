Алаудинов: Всё больше украинских пленных хотят получить гражданство РФ
Постоянно увеличивается количество сдавшихся в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые хотят получить гражданство России, сообщил ТАСС командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
По его словам, некоторым из них глава государства Владимир Путин удовлетворил ходатайство, дав российское гражданство. Среди них есть и те, кто после получения гражданства РФ вступил в ряды российских Вооруженных сил.
Генерал-лейтенант считает, что эта тенденция будет только увеличиваться.
Ранее Алаудинов заявил, что в Курском приграничье остаются тысячи тел боевиков ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru