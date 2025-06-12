Алаудинов: Всё больше украинских пленных хотят получить гражданство РФ

По его словам, некоторым из них глава государства Владимир Путин удовлетворил ходатайство, дав российское гражданство. Среди них есть и те, кто после получения гражданства РФ вступил в ряды российских Вооруженных сил.

Генерал-лейтенант считает, что эта тенденция будет только увеличиваться.

Ранее Алаудинов заявил, что в Курском приграничье остаются тысячи тел боевиков ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

