Алаудинов: Всё больше украинских пленных хотят получить гражданство РФ

Постоянно увеличивается количество сдавшихся в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые хотят получить гражданство России, сообщил ТАСС командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

Алаудинов: Глубина буферной зоны будет зависеть от района

По его словам, некоторым из них глава государства Владимир Путин удовлетворил ходатайство, дав российское гражданство. Среди них есть и те, кто после получения гражданства РФ вступил в ряды российских Вооруженных сил.

Генерал-лейтенант считает, что эта тенденция будет только увеличиваться.

Ранее Алаудинов заявил, что в Курском приграничье остаются тысячи тел боевиков ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Гражданство РФПленныеРоссийская АрмияВСУ

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