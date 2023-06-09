Суд в Нидерландах согласился отдать скифское золото Украине
Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение о передаче Украине скифского золота, принадлежащего крымским музеям.
«Коллекция должна быть передана государству Украина», - говорится в заявлении суда. Таким образом, кассация российских музеев на соответствующее решение Апелляционного суда Амстердама 2021 года была отклонена.
Коллекция артефактов, принадлежащих нескольким музеям в Крыму, была вывезена в Нидерланды в феврале 2014 года, до воссоединения этого региона с Россией. С этого времени скифское золото остается в Нидерландах, власти этой страны никак не могли решить, кому отдавать коллекуию – Крыму или Украине.
Замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» обрушился на федеральных чиновников, оставивших крымские музеи «воевать один на один» в этом споре.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru