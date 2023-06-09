Суд в Нидерландах согласился отдать скифское золото Украине

Коллекция артефактов, принадлежащих нескольким музеям в Крыму, была вывезена в Нидерланды в феврале 2014 года, до воссоединения этого региона с Россией. С этого времени скифское золото остается в Нидерландах, власти этой страны никак не могли решить, кому отдавать коллекуию – Крыму или Украине.

Замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» обрушился на федеральных чиновников, оставивших крымские музеи «воевать один на один» в этом споре.

