Суд в Нидерландах согласился отдать скифское золото Украине

Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение о передаче Украине скифского золота, принадлежащего крымским музеям.

«Коллекция должна быть передана государству Украина», - говорится в заявлении суда. Таким образом, кассация российских музеев на соответствующее решение Апелляционного суда Амстердама 2021 года была отклонена.

«Форменное безобразие»: В Крыму обвинили Кремль в вывозе скифского золота на Украину

Коллекция артефактов, принадлежащих нескольким музеям в Крыму, была вывезена в Нидерланды в феврале 2014 года, до воссоединения этого региона с Россией. С этого времени скифское золото остается в Нидерландах, власти этой страны никак не могли решить, кому отдавать коллекуию – Крыму или Украине.

Замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» обрушился на федеральных чиновников, оставивших крымские музеи «воевать один на один» в этом споре.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КрымЗолотоУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры