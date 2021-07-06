Каннский кинофестиваль открывается, несмотря на пандемию

По данным организаторов, в этом году ожидается лишь половина от обычного числа журналистов и только 40% гостей из киноиндустрии. Приехавшие столкнутся с жёсткой необходимостью постоянного тестирования. На все премьеры надо будет ходить в масках. Пока не очень ясно, сколько звёзд будет на фестивале, как будут проходить красные дорожки и традиционные фестивальные вечеринки.

В этом году в основном конкурсе за награды Канн поборются фильмы Пола Верховена, Леоса Каракса, Жака Одиара, Нанни Моретти, Фрасуа Озона, Асгара Фархади, Гаспара Ноэ.

Впечатляюще представлены Соединённые Штаты. На фестивале покажут фильмы Уэса Андерсона, Шона Пенна, Оливера Стоуна, Тодда Хейнса. Почётную «Золотую пальмовую ветвь» за выдающуюся карьеру в кинематографе получит Джоди Фостер. Жюри нынешнего фестиваля возглавит американец, режиссёр Спайк Ли, он же изображён и на официальном фестивальном постере нынешних Канн.

Обращает на себя внимание и необычайно мощное присутствие России. В основном конкурсе заявлены «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова с Чулпан Хаматовой в одной из главных ролей. Это экранизация бестселлера Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него». Режиссер, скорее всего, не сможет представлять свой фильм лично, и не из-за пандемии, а потому, что ему запрещено покидать территорию России до июня 2023 года. Напомним, Серебренников в ходе громкого и спорного процесса был приговорён к условному сроку по обвинению в хищении государственных средств, выделенных на театральный проект «Платформа».