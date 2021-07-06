Каннский кинофестиваль открывается, несмотря на пандемию
6 июля во Франции начинается 74-й Каннский международный кинофестиваль.
На этот раз от России представлены три фильма: "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова, "Дело" Алексея Германа-младшего и "Разжимая кулаки" Киры Коваленко. Серебренников поборется за главный приз - "Золотую пальмовую ветвь", а работы Германа и Коваленко представлены в программе "Особый взгляд".
Ещё несколько месяцев назад подавляющее большинство в мировой киноиндустрии не было уверено, что в этом году всё сложится. Но эпидемиологическая обстановка в Европе улучшается, вакцинация во Франции идёт более или менее успешно. И вот итог — фестиваль всё же решено провести.
По данным организаторов, в этом году ожидается лишь половина от обычного числа журналистов и только 40% гостей из киноиндустрии. Приехавшие столкнутся с жёсткой необходимостью постоянного тестирования. На все премьеры надо будет ходить в масках. Пока не очень ясно, сколько звёзд будет на фестивале, как будут проходить красные дорожки и традиционные фестивальные вечеринки.
В этом году в основном конкурсе за награды Канн поборются фильмы Пола Верховена, Леоса Каракса, Жака Одиара, Нанни Моретти, Фрасуа Озона, Асгара Фархади, Гаспара Ноэ.
Впечатляюще представлены Соединённые Штаты. На фестивале покажут фильмы Уэса Андерсона, Шона Пенна, Оливера Стоуна, Тодда Хейнса. Почётную «Золотую пальмовую ветвь» за выдающуюся карьеру в кинематографе получит Джоди Фостер. Жюри нынешнего фестиваля возглавит американец, режиссёр Спайк Ли, он же изображён и на официальном фестивальном постере нынешних Канн.
Обращает на себя внимание и необычайно мощное присутствие России. В основном конкурсе заявлены «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова с Чулпан Хаматовой в одной из главных ролей. Это экранизация бестселлера Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него». Режиссер, скорее всего, не сможет представлять свой фильм лично, и не из-за пандемии, а потому, что ему запрещено покидать территорию России до июня 2023 года. Напомним, Серебренников в ходе громкого и спорного процесса был приговорён к условному сроку по обвинению в хищении государственных средств, выделенных на театральный проект «Платформа».
Во втором по значению каннском конкурсе «Особый взгляд» заявлены драмы «Дело» Алексея Германа-младшего и «Разжимая кулаки» ученицы Александра Сокурова Киры Коваленко. В программе студенческих работ Cinefondation фигурирует лента «Белой дороги!» Эллы Манжеевой. А в программе Cannes XR на каннском кинорынке — анимационный VR-сериал Георгия Молодцова «Под подушкой».
Кроме того за «Золотую пальмовую ветвь» поборется и «Купе номер шесть» финна Юхо Куосманена, а этот фильм — копродукция с российским участием, там играют в том числе Юра Борисов, Динара Друкарова и Юлия Ауг. Вне конкурса состоится премьера анимации знаменитого Ари Фольмана «Найти Анну Франк», и один из продюсеров фильма — Александр Роднянский. В программе «Двухнедельник режиссеров» покажут «Моего легионера» Рэйчел Лэнг, и вместе с французской знаменитостью Луи Гаррелем тут играет Александр Кузнецов, которого мы помним, в том числе, по «Лету» Серебренникова и сериалу «Содержанки».
Это снова доказывает отрадный факт - российские кино не существует в вакууме, не просто делает свои собственные проекты, более или менее удачные, талантливые и успешные, но хорошо интегрируется в мировую киноиндустрию.
74-й Каннский международный кинофестиваль пройдет на Лазурном берегу с 6 по 17 июля. Это не только самый престижный кинофорум мира, но и один из старейших - он был задуман в 1939 и впервые проведен в 1946 году.
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