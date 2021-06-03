Фильм Кирилла Серебренникова вошел в программу Каннского фестиваля

В конкурсную программу Каннского кинофестиваля вошли более 20 фильмов, в числе которых картина российского режиссера Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе», сообщает РИА Новости.

Директор Каннского фестиваля Тьерри Фремо огласил в четверг программу кинофорума.

Он затруднился ответить на вопрос, приедет ли Серебренников в Канны, напомнив при этом, что в 2019 году на фестивале был представлен другой фильм российского режиссера «Лето».

Весной 2019 года стало известно, что Серебренников экранизирует роман писателя из Екатеринбурга Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него», выступив как режиссер и сценарист фильма.

Картина рассказывает о нескольких днях из жизни семьи автослесаря Петрова в постсоветском Екатеринбурге. В одной из главных ролей Чулпан Хаматова.

