Фильм Кирилла Серебренникова вошел в программу Каннского фестиваля
В конкурсную программу Каннского кинофестиваля вошли более 20 фильмов, в числе которых картина российского режиссера Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе», сообщает РИА Новости.
Директор Каннского фестиваля Тьерри Фремо огласил в четверг программу кинофорума.
Он затруднился ответить на вопрос, приедет ли Серебренников в Канны, напомнив при этом, что в 2019 году на фестивале был представлен другой фильм российского режиссера «Лето».
Весной 2019 года стало известно, что Серебренников экранизирует роман писателя из Екатеринбурга Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него», выступив как режиссер и сценарист фильма.
Картина рассказывает о нескольких днях из жизни семьи автослесаря Петрова в постсоветском Екатеринбурге. В одной из главных ролей Чулпан Хаматова.
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