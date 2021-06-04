Домашний арест и проблемы с правительством. Разлогов назвал критерии отбора в Канны
Президент гильдии киноведов и кинокритиков объяснил, почему для конкурсного показа на Каннском кинофестивале снова был выбран фильм Кирилла Серебренникова
Один из критериев отбора на Каннский фестиваль - человек должен сидеть под домашним арестом и иметь неприятности с собственным правительством, заявил президент гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Так он отреагировал на новость, что для участия в основной конкурсной программе Каннского фестиваля этого года от России была выбрана одна картина – «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова.
«Фильмы для конкурсной программы отбирает дирекция Каннского кинофестиваля. Один из критериев отбора - это, что человек должен сидеть под домашним арестом и иметь неприятности с собственным правительством, тогда его быстро отбирают. Это не только случай Серебренникова. Были подобные случаи с иранскими кинематографистами», - пояснил Разлогов.
Впрочем, помимо политической составляющей отбора картин для Каннского кинофестиваля президент гильдии киноведов и кинокритиков России отметил высокую художественную составляющую картин Серебренникова.
«Серебренников талантливый человек, своеобразный. Делает хорошие картины, интересные спектакли. Не всегда я согласен с его концепцией, но это крупная художественная культура у нас в стране и в мире», - заявил эксперт.
Разлогов отметил, что Россия довольно успешно выступает в Каннах, и назвал отечественный фильм, который, по его мнению, мог бы получить главный приз кинофестиваля, если бы не политика.
«За всю историю Каннского фестиваля у нас были самые разные награды: и за лучшее актерское мастерство, и за лучшую режиссуру, специальные призы жюри и так далее. С 1958 года не было только главного приза - Золотой пальмовой ветви (тогда приз получила картина «Летят журавли» Михаила Калатозова – прим. НСН). Например, ее мог бы получить «Андрей Рублев» Андрея Тарковского. Тогда советское правительство не дало картине ход, и она не попала в конкурс. Если не это, картина получила бы Пальмовую ветвь. Она вообще была запрещена, ее удалось показать чудом, потому что до этого ее уже продали во Францию, и сохранилась копия от французского прокатчика. А в Советском Союзе картина была запрещена по политическим мотивам. Исключительно!» - рассказал Разлогов.
Лента Серебренникова снята по мотивам романа Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него». Он повествует об автослесаре Петрове, который вместе со своей женой и сыном заболевает гриппом. Петров знакомится с Игорем, который по сюжету связывает миры живых и мертвых. После встречи Игоря с Петровыми жизнь семьи кардинально меняется, становится все труднее понять, где реальность, а где — гриппозная галлюцинация.
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