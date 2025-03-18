«Можно и в ангаре»: Сергей Жуков посоветовал Канье Уэсту выступить в Москве
Если в зале достаточно зрителей, которые тепло принимают артиста, то выбор площадки для концерта не так важен, сказал в эфире НСН Сергей Жуков.
Американский рэпер Канье Уэст может не переживать о выборе площадки для возможного концерта в Москве, заявил в интервью НСН лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков.
Жуков и его группа дали на прошлой неделе сразу пять концертов подряд на московской «ВТБ Арене». При этом во время приезда Уэста в Москву в конце июня 2024 года СМИ писали, что он якобы присматривает площадку для концерта. Речь шла о «Лужниках» и «ВТБ Арене», однако выступление так и не состоялось. Жуков отметил, что атмосферу концерта определяет не локация, а зрители.
«Дело вообще не в площадке, а в том, кто на тебя приходит, концерт делают зрители. Если у тебя зритель, который тебя любит и обожает, он создает атмосферу. Можно напичкать зал спецэффектами, а можно выступать в ангаре, но если там среди зрителей у тебя десятки тысяч горящих сердец, то, поверьте, концерт будет таким же ярким, запоминающимся. "ВТБ Арена" прекрасная, там проводятся прекрасные концерты, огромное количество звезд там выступает. Поэтому, думаю, Канье Уэсту не надо переживать, где выступать», - пояснил он.
Ранее Жуков также рассказал «Радиоточке НСН», что группа «Руки Вверх», собрав 65 тысяч зрителей за пять концертов на «ВТБ Арене», не будет замахиваться на десять, а представит первый в стране «360-градусный концерт».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Франция разместит истребители с ядерными боеголовками у границы с Германией
- Мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» откроют 22 марта
- Пригожин рассказал о семье и заботе в последние годы жизни Бедроса Киркорова
- Военкор Коц: Украина не планирует вторжение в Белгородскую область
- В Москве мошенники убедили пенсионерку передать им 39 миллионов рублей
- Трамп поддержал предложение Путина организовать матчи между игроками НХЛ и КХЛ
- Путин и Трамп договорились о создании экспертных групп по Украине
- «Дал команду!»: Путин согласился на 30-дневный отказ от ударов по энергообъектам Украины
- Путин заявил об обмене пленными с Украиной по формуле 175 на 175 человек
- Кремль раскрыл детали переговоров Путина и Трампа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru