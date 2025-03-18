«Можно и в ангаре»: Сергей Жуков посоветовал Канье Уэсту выступить в Москве

Американский рэпер Канье Уэст может не переживать о выборе площадки для возможного концерта в Москве, заявил в интервью НСН лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков.

Жуков и его группа дали на прошлой неделе сразу пять концертов подряд на московской «ВТБ Арене». При этом во время приезда Уэста в Москву в конце июня 2024 года СМИ писали, что он якобы присматривает площадку для концерта. Речь шла о «Лужниках» и «ВТБ Арене», однако выступление так и не состоялось. Жуков отметил, что атмосферу концерта определяет не локация, а зрители.