Рудковская заявила, что Уэст может посетить «Лужники»
Приехавший в Москву американский рэп-исполнитель Канье Уэст может посетить концертную площадку «Лужники», написала в своем Telegram-канале продюсер Яна Рудковская.
«По моей информации, завтра он и команда посмотрят «Лужники». И это еще не факт, что точно все состоится!» - утверждает Рудковская.
Она заявила, что не сообщала о том, что выступление рэпера состоится в ближайшие дни. Продюсер выразила надежду, что Уэст даст концерт в ближайшем будущем.
По ее мнению, в случае официального анонса билеты на выступление рэпера раскупят за сутки.
В беседе с «Радиоточкой НСН» событийный продюсер Табриз Шахиди высказал мнение, что концерт Уэста может принести организаторам 600 миллионов рублей, передает «Радиоточка НСН».
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