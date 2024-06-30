Рудковская заявила, что Уэст может посетить «Лужники»

«По моей информации, завтра он и команда посмотрят «Лужники». И это еще не факт, что точно все состоится!» - утверждает Рудковская.

Она заявила, что не сообщала о том, что выступление рэпера состоится в ближайшие дни. Продюсер выразила надежду, что Уэст даст концерт в ближайшем будущем.

По ее мнению, в случае официального анонса билеты на выступление рэпера раскупят за сутки.

В беседе с «Радиоточкой НСН» событийный продюсер Табриз Шахиди высказал мнение, что концерт Уэста может принести организаторам 600 миллионов рублей, передает «Радиоточка НСН».

