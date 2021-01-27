Камиль Ларин написал сборник сказок

Актер в эфире НСН рассказал о планах поучаствовать в книжном фестивале на Красной площади в качестве писателя.

В Москве на лето запланировали традиционный книжный фестиваль на Красной площади.

Актер театра и кино Камиль Ларин в беседе с НСН отметил, что из-за коронавируса стало сложно что-то планировать наперед, однако он надеется принять участие в ярмарке в качестве писателя.

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«Это отрадно слышать, хотя период ковидного нашествия, скажем так, научил всех, что планировать наперед очень сложно. Тем не менее, я надеюсь, что этот фестиваль состоится. И даже хочу в нем поучаствовать, потому что сейчас очень активно занимаюсь оформлением и выпуском своей книги – третьей по счету. Дело в том, что прошлым летом я занимался придумыванием сказок на ночь, и из этого родился сборник сказок, стихов, поэтому хотелось бы поучаствовать в фестивале», – поделился он.

Также Ларин в интервью НСН отметил, что чиновники должны сначала предлагать малоимущим семьям новое жилье, а уже потом инициировать компенсации за пользование интернетом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Красная ПлощадьКнигиКвартет ИКамиль Ларин
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