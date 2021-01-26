«Начните с малого». Ларин предложил обеспечить малоимущих жильем

Один из основателей театра «Квартет И» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Медведев предложил компенсировать малоимущим расходы на интернет

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев выступил с инициативой компенсировать затраты на доступ к интернету семьям с низкими доходами.

Камиль Ларин : «Малоимущим семьям надо помогать, надо оплачивать расходы на интернет, проводить этот интернет, надо закупать компьютеры, но и помогать с жильем. Надо начинать с малого, я считаю. Сначала помочь с жилплощадью, а потом уже проводить интернет и оплачивать его», – сказал в эфире НСН Камиль Ларин.

2

Этим летом состоится книжный фестиваль на Красной площади

В Москве на грядущее лето решили запланировать книжный фестиваль на Красной площади.

Камиль Ларин : «Это отрадно слышать, хотя период ковидного нашествия, скажем так, научил всех, что планировать наперед очень сложно. Тем не менее, я надеюсь, что этот фестиваль состоится. И даже хочу в нем поучаствовать, потому что сейчас очень активно занимаюсь оформлением и выпуском своей книги – третьей по счету. Дело в том, что прошлым летом я занимался придумыванием сказок на ночь, и из этого родился сборник сказок, стихов, поэтому хотелось бы поучаствовать в фестивале», – поделился он с НСН.

3

Эксперты назвали самые популярные товары в алкомаркетах в 2020 году

Самым популярным алкоголем на протяжении всего 2020 года у россиян была пивная продукция. В сравнении с пивом, водка и вино практически не пользовались спросом. Об этом говорится в исследовании аналитиков платформы «ЧекСкан».

Камиль Ларин : «На изоляции все интересовались, чем же все-таки заниматься в этот период. Кто-то занимался уборкой квартир, кто-то – уборкой мозгов. Но часть населения задалась вопросом, что же выпивать, а пить каждый день водку было бы слишком опасно для здоровья. Поэтому стали употреблять именно пиво, это очевидно, хотя и не очень полезно», – подчеркнул актер в интервью НСН.

4

Ночные клубы во Франции предложили превратить в центры по вакцинации

Закрытые уже почти год ночные клубы Франции могут в ближайшем будущем превратиться в центры вакцинации от коронавируса COVID-19, сообщают французские СМИ.

Камиль Ларин : «Правильное решение. Я бы назвал эту акцию «стопнаркотикам». Ведь все это будет происходить в ночных клубах, соответственно, просто одни препараты меняются на другие», – отметил в беседе с НСН Камиль Ларин.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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ТЕГИ:Авторские НовостиКвартет ИКамиль Ларин
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