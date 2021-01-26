«Начните с малого». Ларин предложил обеспечить малоимущих жильем
Один из основателей театра «Квартет И» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Медведев предложил компенсировать малоимущим расходы на интернет
Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев выступил с инициативой компенсировать затраты на доступ к интернету семьям с низкими доходами.
Камиль Ларин : «Малоимущим семьям надо помогать, надо оплачивать расходы на интернет, проводить этот интернет, надо закупать компьютеры, но и помогать с жильем. Надо начинать с малого, я считаю. Сначала помочь с жилплощадью, а потом уже проводить интернет и оплачивать его», – сказал в эфире НСН Камиль Ларин.
Этим летом состоится книжный фестиваль на Красной площади
В Москве на грядущее лето решили запланировать книжный фестиваль на Красной площади.
Камиль Ларин : «Это отрадно слышать, хотя период ковидного нашествия, скажем так, научил всех, что планировать наперед очень сложно. Тем не менее, я надеюсь, что этот фестиваль состоится. И даже хочу в нем поучаствовать, потому что сейчас очень активно занимаюсь оформлением и выпуском своей книги – третьей по счету. Дело в том, что прошлым летом я занимался придумыванием сказок на ночь, и из этого родился сборник сказок, стихов, поэтому хотелось бы поучаствовать в фестивале», – поделился он с НСН.
Эксперты назвали самые популярные товары в алкомаркетах в 2020 году
Самым популярным алкоголем на протяжении всего 2020 года у россиян была пивная продукция. В сравнении с пивом, водка и вино практически не пользовались спросом. Об этом говорится в исследовании аналитиков платформы «ЧекСкан».
Камиль Ларин : «На изоляции все интересовались, чем же все-таки заниматься в этот период. Кто-то занимался уборкой квартир, кто-то – уборкой мозгов. Но часть населения задалась вопросом, что же выпивать, а пить каждый день водку было бы слишком опасно для здоровья. Поэтому стали употреблять именно пиво, это очевидно, хотя и не очень полезно», – подчеркнул актер в интервью НСН.
Ночные клубы во Франции предложили превратить в центры по вакцинации
Закрытые уже почти год ночные клубы Франции могут в ближайшем будущем превратиться в центры вакцинации от коронавируса COVID-19, сообщают французские СМИ.
Камиль Ларин : «Правильное решение. Я бы назвал эту акцию «стопнаркотикам». Ведь все это будет происходить в ночных клубах, соответственно, просто одни препараты меняются на другие», – отметил в беседе с НСН Камиль Ларин.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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