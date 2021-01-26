«Начните с малого». Ларин предложил обеспечить малоимущих жильем

Камиль Ларин : «Это отрадно слышать, хотя период ковидного нашествия, скажем так, научил всех, что планировать наперед очень сложно. Тем не менее, я надеюсь, что этот фестиваль состоится. И даже хочу в нем поучаствовать, потому что сейчас очень активно занимаюсь оформлением и выпуском своей книги – третьей по счету. Дело в том, что прошлым летом я занимался придумыванием сказок на ночь, и из этого родился сборник сказок, стихов, поэтому хотелось бы поучаствовать в фестивале», – поделился он с НСН.

