Лукьяненко поддержал учреждение звания «Заслуженный писатель»

Сергей Лукьяненко отметил в эфире НСН, что государственные награды всегда обходят стороной труды писателей.

Министерство культуры хочет учредить в России звание «Заслуженный писатель».

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в эфире НСН поддержал инициативу.

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«У нас есть заслуженные врачи, музыканты, а труд писателя как-то всегда оставался не отмеченным государственными наградами. Хотелось бы, конечно, чтобы к писателям относились хотя бы точно так же, как к эстрадным певцам, получающим те или иные награды», — сказал он.

Также Лукьяненко в эксклюзивном интервью НСН поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем, но предложил сократить длительность новогодних каникул ради спасения экономики.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПисателиСергей Лукьяненко
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