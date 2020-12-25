Лукьяненко поддержал учреждение звания «Заслуженный писатель»

«У нас есть заслуженные врачи, музыканты, а труд писателя как-то всегда оставался не отмеченным государственными наградами. Хотелось бы, конечно, чтобы к писателям относились хотя бы точно так же, как к эстрадным певцам, получающим те или иные награды», — сказал он.

Также Лукьяненко в эксклюзивном интервью НСН поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем, но предложил сократить длительность новогодних каникул ради спасения экономики.

