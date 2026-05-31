Посольство РФ: Одна россиянка пострадала в ДТП в Турции
Гражданка России пострадала в аварии автобуса на юго-востоке Турции и была госпитализирована. Об этом сообщили в посольстве РФ в Анкаре.
По данным посольства, инцидент произошёл в районе Сарайкёй на трассе Денизли–Айдын, когда автобус компании Pamukkale Turizm, следовавший из Измира в Анталью, выехал за пределы проезжей части, врезался в ограждение и загорелся. Пострадала гражданка России 2006 года рождения. Она была доставлена в больницу.
По последним данным, всего жертвами аварии стали восемь человек, включая одного ребёнка, ещё 33 получили ранения различной степени тяжести.
Посольство находится на связи с местными властями, а также с пострадавшей, которой оказывается необходимая консульская поддержка.
Ранее один человек погиб, восемь пострадали в массовом ДТП в Подмосковье, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- 46 человек погибли, 74 пострадали в результате взрыва на северо-востоке Мьянмы
- Посольство РФ: Одна россиянка пострадала в ДТП в Турции
- Зеленский: США не ответили на письмо о поставках боеприпасов для ПВО
- Мэр Энергодара: ВСУ ударили по школе бокса
- Гендиректор МАГАТЭ призвал прекратить атаки на Запорожскую АЭС
- Ричи против Джексона: Как иностранные фильмы борются в российском прокате
- Адаму Кадырову вручили медаль за вклад в проведение СВО
- В Госдуме предложил сделать 1 июня выходным для родителей с детьми
- Канье Уэст установил новый мировой рекорд посещаемости стадионного концерта
- Песков: ЕС делает все возможное для продолжения конфликта на Украине