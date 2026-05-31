Посольство РФ: Одна россиянка пострадала в ДТП в Турции

По данным посольства, инцидент произошёл в районе Сарайкёй на трассе Денизли–Айдын, когда автобус компании Pamukkale Turizm, следовавший из Измира в Анталью, выехал за пределы проезжей части, врезался в ограждение и загорелся. Пострадала гражданка России 2006 года рождения. Она была доставлена в больницу.

По последним данным, всего жертвами аварии стали восемь человек, включая одного ребёнка, ещё 33 получили ранения различной степени тяжести.

Посольство находится на связи с местными властями, а также с пострадавшей, которой оказывается необходимая консульская поддержка.

