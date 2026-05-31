Зеленский: США не ответили на письмо о поставках боеприпасов для ПВО
Ни Конгресс США, ни Белый дом не ответили на письмо президента Украины Владимира Зеленского с просьбой увеличить поставки боеприпасов для систем противовоздушной обороны. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS.
Несмотря на это, Зеленский выразил надежду на скорую реакцию властей США на свою просьбу.
«Я направил письмо в Белый дом и Конгресс США и надеюсь, что они поймут и ответят», - сказал он.
На этой неделе Зеленский направил письмо президенту США Дональду Трампу американскому Конгрессу с просьбой поставить больше средств ПВО и ракет Киеву в связи с растущим дефицитом боеприпасов в ВСУ.
Ранее газета New York Times сообщила, что ракеты для систем ПВО, которые хочет получить Киев, быстро расходуются на Ближнем Востоке. По словам президента Украины, в первые сутки эскалации конфликта на Ближнем Востоке из-за операции США и Израиля против Ирана было израсходовано 800 ракет Patriot, тогда как у Украины не было такого количества ракет с 2022 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- 46 человек погибли, 74 пострадали в результате взрыва на северо-востоке Мьянмы
- Посольство РФ: Одна россиянка пострадала в ДТП в Турции
- Зеленский: США не ответили на письмо о поставках боеприпасов для ПВО
- Мэр Энергодара: ВСУ ударили по школе бокса
- Гендиректор МАГАТЭ призвал прекратить атаки на Запорожскую АЭС
- Ричи против Джексона: Как иностранные фильмы борются в российском прокате
- Адаму Кадырову вручили медаль за вклад в проведение СВО
- В Госдуме предложил сделать 1 июня выходным для родителей с детьми
- Канье Уэст установил новый мировой рекорд посещаемости стадионного концерта
- Песков: ЕС делает все возможное для продолжения конфликта на Украине