Зеленский: США не ответили на письмо о поставках боеприпасов для ПВО

Несмотря на это, Зеленский выразил надежду на скорую реакцию властей США на свою просьбу.

«Я направил письмо в Белый дом и Конгресс США и надеюсь, что они поймут и ответят», - сказал он.

На этой неделе Зеленский направил письмо президенту США Дональду Трампу американскому Конгрессу с просьбой поставить больше средств ПВО и ракет Киеву в связи с растущим дефицитом боеприпасов в ВСУ.

Ранее газета New York Times сообщила, что ракеты для систем ПВО, которые хочет получить Киев, быстро расходуются на Ближнем Востоке. По словам президента Украины, в первые сутки эскалации конфликта на Ближнем Востоке из-за операции США и Израиля против Ирана было израсходовано 800 ракет Patriot, тогда как у Украины не было такого количества ракет с 2022 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».