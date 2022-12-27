«А что предложили вы?»: Гендиректор крупной киносети обвинил Минкультуры в бездействии

«Локомотивом рекламы фильмов всегда выступали дистрибьюторы, именно за это они получают деньги. Кинотеатры рекламировали фильм в рамках своей эксклюзивности показа. Дистрибьютор – это та компания, кому продюсеры поручили рекламировать этот фильм, собирать деньги за этот фильм и иметь какое-то свое вознаграждение в 10-15%. Но то, что кинотеатры не рекламировали фильмы – это наглая ложь. Очень печально, что министерство существует отдельно и лоббирует продюсерские вещи, а кинотеатры существуют отдельно. Профильное министерство не предложило вообще никакого плана выхода из ситуации за все девять месяцев коллапса», - резюмировал он.

В интервью ТАСС Ольга Любимова заявила, что ждёт содержательного диалога с киносетями. По её словам, с уходом голливудского кино изменилась экономическая модель работы кинотеатров: «Да, поменялась модель, поменялась ситуация. Значит, нужно просчитать. Значит, нужно учиться договариваться с другими организациями, искать своего зрителя», - сказала она.

По словам Любимовой, ведомство готово поддержать новые проекты. Пока же выделены 11,6 млрд рублей на создание новых российских фильмов, Минкультуры поддержало опцию посещения кино по Пушкинской карте: «У нее уже более 5 млн активных пользователей».

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о предоставлении дополнительной финансовой помощи отечественной киноиндустрии в размере 5,5 млрд рублей. При этом он отметил, что на эти нужды ранее уже были выделены 9 млрд рублей, поэтому суммарно российское кино получит поддержку в размере внушительных 14,5 млрд рублей. По словам главы правительства, эти деньги пойдут на съемки полнометражных блокбастеров, фильмов для всей семьи, неигрового кино и короткометражных работ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

