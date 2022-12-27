«А что предложили вы?»: Гендиректор крупной киносети обвинил Минкультуры в бездействии
За все девять месяцев коллапса Минкультуры ни разу не предложило плана по выходу из кризисной ситуации, а предложения отрасли ведомство не услышало, заявил в эфире НСН Алексей Васясин.
Российские кинотеатры выдвигали Минкультуры огромное количество предложений по поддержке отрасли, начиная от компенсации и заканчивая пересмотром налогов на проектора и лампы, заявил генеральный директор объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Алексей Васясин в разговоре с НСН.
Накануне министр культуры РФ Ольга Любимова в интервью ТАСС заявила, что кинотеатральный показ сохранится в России, несмотря на трудности, вызванные уходом из страны голливудских мейджоров. При этом она указала, что от российских киносетей так и не прозвучало внятных требований по поддержке отрасли, за исключением просьб о компенсациях. Алексей Васясин отметил, что профильное ведомство видит все предложения отрасли, однако не собирается их реализовывать.
«Было море предложений, Ольга Борисовна лукавит. Основных вариантов два. Первый – это компенсация и это правильно, если мы хотим, чтобы российский кинопрокат встал с колен. Для этого нужно выделить российским продюсерам, что уже сделано, средства в объеме 14 млрд рублей. Но для того, чтобы кинотеатры дожили до того светлого момента, пока продюсеры отснимут… Производственный цикл примерно два года, кинотеатры в это время нужно поддержать. Второй вариант – это принудительная лицензия. Нужно разрешить показывать зарубежный контент. Кроме этого было море предложений, в частности, про обнуление НДС по барной деятельности, как это сделано для ресторанов. Странно, что рестораны попали под это, а кинотеатры, которые имеют порядка 40% доходов, связанных с барной деятельностью, нет», - сказал Васясин.
По его словам, отрасль также предлагала законодательно закрепить возможность долгосрочного разрыва договоров аренды по кинотеатрам. Васясин указал, что было предложено даже пересмотреть налоги на покупку проекторов и ламп.
«Предлагали решить вопрос на законодательном уровне о возможности долгосрочного разрыва договоров аренды по кинотеатрам. На данный момент один убыточный кинотеатр топит 10 прибыльных. Были сделаны шаги на встречу отрасли, но можно было бы сделать более радикально относительно выплат Российскому авторскому обществу. Также предлагалось пересмотреть налоговые вещи по лампам и проекторам. Сейчас есть сложности, причем таможенные службы зачастую ведут себя очень смешно: вместо одной категории подкладывают другую, за которую ты должен заплатить еще больше налогов. Было море инициатив, просто Ольга Борисовна поет свою песню, начатую еще полгода назад о том, что никаких предложений от отрасли нет. Хочется спросить: а у вас, господин министр, есть какие-то предложения по спасению отрасли?», - указал собеседник НСН.
Кроме того, гендиректор объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» прокомментировал заявления Любимовой о том, что кинотеатры никогда не занимались рекламой - по ее словам, этим занимались продюсеры и дистрибьюторы. Васясин в ответ обвинил Минкультуры в лоббировании исключительно интересов продюсеров.
«Локомотивом рекламы фильмов всегда выступали дистрибьюторы, именно за это они получают деньги. Кинотеатры рекламировали фильм в рамках своей эксклюзивности показа. Дистрибьютор – это та компания, кому продюсеры поручили рекламировать этот фильм, собирать деньги за этот фильм и иметь какое-то свое вознаграждение в 10-15%. Но то, что кинотеатры не рекламировали фильмы – это наглая ложь. Очень печально, что министерство существует отдельно и лоббирует продюсерские вещи, а кинотеатры существуют отдельно. Профильное министерство не предложило вообще никакого плана выхода из ситуации за все девять месяцев коллапса», - резюмировал он.
В интервью ТАСС Ольга Любимова заявила, что ждёт содержательного диалога с киносетями. По её словам, с уходом голливудского кино изменилась экономическая модель работы кинотеатров: «Да, поменялась модель, поменялась ситуация. Значит, нужно просчитать. Значит, нужно учиться договариваться с другими организациями, искать своего зрителя», - сказала она.
По словам Любимовой, ведомство готово поддержать новые проекты. Пока же выделены 11,6 млрд рублей на создание новых российских фильмов, Минкультуры поддержало опцию посещения кино по Пушкинской карте: «У нее уже более 5 млн активных пользователей».
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о предоставлении дополнительной финансовой помощи отечественной киноиндустрии в размере 5,5 млрд рублей. При этом он отметил, что на эти нужды ранее уже были выделены 9 млрд рублей, поэтому суммарно российское кино получит поддержку в размере внушительных 14,5 млрд рублей. По словам главы правительства, эти деньги пойдут на съемки полнометражных блокбастеров, фильмов для всей семьи, неигрового кино и короткометражных работ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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