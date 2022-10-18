В России сократилось число кинотеатров
Директор Департамента кинематографии Министерства культуры РФ Дмитрий Давиденко заявил, что с начала 2022 года официально приостановили кинопоказ 103 кинотеатра и закрылись 43, сообщает ТАСС.
По его словам, количество кинотеатров в России сократилось на 11,5%, кинозалов - на 11,3%.
«В период с первой недели 2022 года количество кинотеатров сократилось на 11,5% - 277 кинотеатров, кинозалов - на 11,3% - 679», - уточнил он на совещании в Совфеде.
Давиденко добавил, что наиболее эффективной, по его мнению, мерой поддержки в таких условиях является увеличение производства национального контента.
Ранее генеральный директор компании Comscore в России, член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в беседе с НСН заявил, что законопроект о принудительном лицензировании контента станет спасением киноиндустрии от банкротства.
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