«Терял сознание»: Том Круз рассказал о трюке для фильма «Миссия невыполнима 8»

В интервью Empire Круз пояснил, что речь идёт о сцене с полётом на перевёрнутом биплане Boeing Stearman, часть которой можно увидеть в трейлере к ленте «Миссия невыполнима: Финальная расплата», которая выйдет в прокат 23 мая.

Актёр рассказал, что съёмки проходили на высоте порядка 3 000 метров, и защититься от сильного воздушного потока ему не помогли даже специальные дыхательные упражнения.

«Когда вы высовываете лицо на скорости более 190 км/ч, то вы не получаете кислорода... Мне пришлось научиться правильно дышать, но всё равно, бывало, что я терял сознание», - отметил 62-летний Круз.

Ранее режиссёр ленты Кристофер Маккуорри заявил, что на тестовых показах боевика «Миссия невыполнима: Финальная расплата» у одного из присутствующих из-за трюков актёра едва не случился сердечный приступ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».