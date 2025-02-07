«Терял сознание»: Том Круз рассказал о трюке для фильма «Миссия невыполнима 8»
Американский актёр заявил, что во время выполнения одного из трюков для восьмого фильма серии «Миссия невыполнима» он терял сознание.
В интервью Empire Круз пояснил, что речь идёт о сцене с полётом на перевёрнутом биплане Boeing Stearman, часть которой можно увидеть в трейлере к ленте «Миссия невыполнима: Финальная расплата», которая выйдет в прокат 23 мая.
Актёр рассказал, что съёмки проходили на высоте порядка 3 000 метров, и защититься от сильного воздушного потока ему не помогли даже специальные дыхательные упражнения.
«Когда вы высовываете лицо на скорости более 190 км/ч, то вы не получаете кислорода... Мне пришлось научиться правильно дышать, но всё равно, бывало, что я терял сознание», - отметил 62-летний Круз.
Ранее режиссёр ленты Кристофер Маккуорри заявил, что на тестовых показах боевика «Миссия невыполнима: Финальная расплата» у одного из присутствующих из-за трюков актёра едва не случился сердечный приступ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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