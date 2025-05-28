«В минорных тонах»: Организаторы назвали тему 61-й Венецианской биеннале

«В минорных тонах», - так звучит тема 61-й Венецианской биеннале, сообщает сайт выставки.

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Она пройдет с 9 мая по 22 ноября 2026 года. Как рассказали организаторы, за формулировку темы отвечала камерунская куратор Койо Коуо, которая умерла от рака 10 мая. Завершить подготовку концепции поручили ее команде. В результате была принята идея создать экспозицию, создающую атмосферу «созерцания, мечтаний и легкой грусти».

Ранее стало известно, что внук Зураба Церетели возглавил Российскую академию художеств, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Flickr.com
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