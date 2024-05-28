В магазине в Красноярском крае «Вредные советы» Остера убрали из продажи

Книгу «Вредные советы» писателя Григория Остера убрали из продажи в магазине в Каратузском районе Красноярского края. Об этом рассказала владелица торговой точки Любовь Дерюшева в беседе с ТАСС.

«Ужас и паника»: Прокуратура призвала уничтожить «Вредные советы» Остера

Ранее стало известно, что прокуратура района потребовала изъять из продажи и уничтожить книгу «Вредные советы», в которой имеются «описания жестокости», вызывающие «страх, ужас и панику» у детей.

«Была одна книга. Она убрана с продажи», — сообщила Дерюшева.

По данным источника ТАСС, знакомого с ходом прокурорской проверки, издание потребовали убрать из-за иллюстраций со сценами жестокости при отсутствии возрастной маркировки. Агентство отмечает, что у надзорного ведомства нет претензий к тексту и автору.

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ФОТО: ИТАР-ТАСС / Василий Смирнов
ТЕГИ:КнигиКрасноярский Край

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