В магазине в Красноярском крае «Вредные советы» Остера убрали из продажи

Ранее стало известно, что прокуратура района потребовала изъять из продажи и уничтожить книгу «Вредные советы», в которой имеются «описания жестокости», вызывающие «страх, ужас и панику» у детей.

«Была одна книга. Она убрана с продажи», — сообщила Дерюшева.

По данным источника ТАСС, знакомого с ходом прокурорской проверки, издание потребовали убрать из-за иллюстраций со сценами жестокости при отсутствии возрастной маркировки. Агентство отмечает, что у надзорного ведомства нет претензий к тексту и автору.

